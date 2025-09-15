NTN24
Lunes, 15 de septiembre de 2025
Natalia Linares (Atleta) y Ángel Barajas (Gimnasta), deportistas colombianos - Fotos: EFE
Colombianos en el exterior

Colombianos brillando en el exterior: Natalia Linares y Ángel Barajas destacaron en el Mundial de Atletismo y Copa Mundo de Gimnasia Artística

septiembre 15, 2025
Por: Natalya Baquero González
Tokio y París fueron los escenarios en los que destacaron los deportistas cafeteros que alcanzaron el podio en cada una de sus disciplinas, dejando el nombre de Colombia en lo más alto.

Un fin de semana lleno de hazañas para los deportistas colombianos en el exterior. La atleta Natalia Linares brilló en el Mundial de Atletismo que se disputó en territorio japonés, en el salto largo. Por su parte, Ángel Barajas alcanzó el subcampeonato en las barras paralelas de la Copa Mundo de Gimnasia, que se llevó a cabo en suelo parisino.

Natalia Linares y su destacada actuación en la capital de Japón

La primera alegría para Colombia por parte de Linares, quien en el evento deportivo disputado en Tokio marcó un hito para el país cafetero, pues se convirtió en la colombiana en conseguir una medalla en la prueba de salto largo de este certamen mundial.

La atleta de 22 años oriunda de Valledupar se quedó con la presea dorada en el Campeonato Mundial de Atletismo, tras registrar una marca de 6,92 metros, su mejor registro personal, el cual le permitió instalarse en el podio, el cual compartió con Tara Davis-Woodhal, quien se llevó la presea dorada tras lograr un registro de 7,13; por su parte, la alemana Malaika Mihambo consiguió la medalla de plata tras alcanzar los 6,99 metros.

o

Con estos números, Natalia Linares le devuelve la ilusión a Colombia, convirtiéndose en la máxima referente de esta disciplina en la actualidad, en un deporte que durante muchos años estuvo liderada por la exdeportista Katherine Ibarguen. Esto la convierte en una de las candidatas a representar a su país en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Logros de Natalia Linares en su carrera deportiva

Mundiales

• Bronce en salto de longitud en Tokio 2025

Juegos Panamericanos
• Oro en salto de longitud en Santiago 2023

Juegos Centroamericanos y del Caribe
• Oro en salto de longitud en San Salvador 2023

Campeonato Mundial Sub-20 de Atletismo
• Plata en salto de longitud en Cali 2022

Juegos Panamericanos Júnior
• Oro en salto de longitud en Asunción 2025

Juegos Sudamericanos
• Plata en salto de longitud en Asunción 2022

Campeonato Sudamericano de Atletismo
• Plata en Relevos 4x100 m femeninos - Guayaquil 2021

Ángel Barajas sigue dejando a Colombia en lo alto

Nuevamente, París vio brillar al deportista cucuteño, quien con su destreza y talento consiguió instalarse en el podio de la Copa Mundo de Gimnasia Artística. El joven gimnasta colombiano se quedó con la presea de plata en esta competencia.

En la final de barras paralelas, Ángel Barajas, se quedó con el subcampeonato en territorio francés, luego de haber alcanzado un puntaje de 14.333, números que logró gracias a su gran desempeño en la rutina realizada, en la cual tuvo una puntuación de 6.100 en dificultad y 8.733 de ejecución.

o

El cucuteño, quien fue medallista olímpico 2024, compartió el podio junto al británico Jose Fraser que se quedó con la presea de plata tras su registro de 14.533, y el suizo Florian Langenergger, que se hizo con la de bronce tras el 13.900.

