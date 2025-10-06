NTN24
Lunes, 06 de octubre de 2025
Ponte al Día

“En el ámbito amoroso conocerás a alguien especial”: esto dice el horóscopo del 6 al 12 de octubre

octubre 6, 2025
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
Será la oportunidad para que mantengas una mente positiva; de esta manera, lograrás darle un mejor manejo a cada una de las cosas que hagas.

Durante esta semana, el color que prevalecerá será el marrón; el uso de esta tonalidad te permitirá centrar las bases energéticas, atrayendo estabilidad, prosperidad y avance económico, según las predicciones de la astróloga Jannín Farías.

Estas son las predicciones para cada uno de los signos zodiacales:

  • Aries: vives un momento lleno de cambios especiales en el ámbito laboral, educativo y firma de documentos. Asimismo, será una semana llena de decisiones importantes, dentro de ellas buscar el equilibrio familiar.
  • Tauro: las cartas del tarot muestran que, a pesar de las dificultades, se abrirán caminos tanto para la estabilidad como para incursionar en nuevos proyectos, los cuales te permitirán lograr la multiplicación financiera; importante el trabajo en equipo.

En cuanto a temas relacionados con el amor, llegan momentos de contemplación y segundas oportunidades a nivel emocional; económicamente, todo marchará muy bien.

  • Géminis:la invitación es a que mantengas viva la esperanza porque aquello que estás haciendo dará frutos, especialmente en todo lo relacionado con la parte laboral.

Es esencial el trabajo en equipo, esencialmente en la parte familiar, para fomentar la unión y generar cambios positivos para el hogar.

  • o

    Cáncer: ánimo, estás logrando el cambio para tu vida, el cual traerá estabilidad financiera; será la oportunidad para aclarar los objetivos. En cuanto a temas relacionados con el amor, será una época de diálogo y tranquilidad.

  • Leo: encontrarás aquella estabilidad emocional que tanto has buscado; energéticamente, las cosas se darán a tu favor. Ese ímpetu que tienes para salir adelante te permitirá alcanzar tus objetivos a nivel profesional.
  • Virgo:en el ámbito amoroso conocerás a alguien especial con quien tendrás la oportunidad de surgir. En cuanto a lo relacional con el trabajo, llegará una propuesta laboral que te traerá estabilidad.
  • Libra:es importante que implementes una mentalidad positiva; verás que lograrás avanzar. Ya verás que en el camino encontrarás a las personas indicadas que te apoyarán; es la invitación de la astróloga Jannín Farías, según las predicciones de las cartas del tarot.

Respecto a la parte amorosa, tiempo de decisiones; la prosperidad llegará a tu vida. Proyéctate en el ámbito laboral; por favor, trata de organizar tu tiempo y verás que alcanzarás aquello que anhelas.

  • Escorpio: trata de mantener la calma, no te desesperes, no te arriesgues a tomar decisiones en la parte laboral, no es momento de tomar cambios, es tiempo de aceptación.
  • Sagitario: no te quedes pensando en las preocupaciones que tienes a nivel económico; por el contrario, toma acción y busca alternativas, sal de tu zona de confort y verás que lograrás avanzar y todo mejorará.
  • Capricornio: lograrás aquello que tanto anhelas, encontrarás alternativas para dar solución a lo relacionado con la parte laboral. En cuanto al amor, llegará por merecimiento, y en la parte financiera será una semana de multiplicación.
  • o

    Acuario: te proyectas positivamente en lo que respecta a lo laboral. Es importante trabajar el tema de decisiones familiares en equipo. De igual manera, será una época de reconciliación y tranquilidad en lo relacionado con el amor.

  • Piscis: tiempo de firmas de documentos, tendrás crecimiento personal; en lo relacionado con la parte amorosa, resolverás aquellas situaciones de dificultad llegando a acuerdos.

Para esta semana, el número de cuatro cifras según las cartas del tarot y las predicciones de la experta en astrología en el programa Ponte al Día de Nuestra Tele Internacional, Jannín Farías, es el 9233.

