Jueves, 28 de agosto de 2025
Richard Ríos recibe elogios por la prensa de Portugal, tras su gran actuación en el juego ante el Fenerbahce - Foto: EFE
La prensa portuguesa se despacha en elogios hacia Richard Ríos tras su gran actuación en Champions League: “Uno de los mejores jugadores”

agosto 28, 2025
Por: Natalya Baquero González
El Benfica venció por la mínima diferencia al Fenerbahçe y logró avanzar a la siguiente ronda de la Liga de Campeones de la UEFA.

Tras el empate en Estambul, Benfica y Fenerbahce definieron el equipo clasificado a la fase regular de la Champions League, en el juego de vuelta que se llevó a cabo en el Estadio Da Luz de Portugal.

Aprovechando su localía, el conjunto portugués dominó la mayor parte del partido, se quedó con el triunfo de la clasificación, todo esto gracias a Kerem Akturkjoglu, quien a los 35 del partido marcó el único tanto del juego que puso a celebrar a la afición de las Águilas.

El encuentro contó con la presencia de dos colombianos, por el lado del Fenerbahce, estuvo el delantero Jhon Jáder Durán, quien tuvo que ser sustituido a los 65 de juego por una aparente lesión; el Benfica, contó de principio a fin con la presencia del centrocampista Richard Ríos, el cual fue protagonista con la escuadra portuguesa.

Durante los 90 minutos, Ríos fue un jugador determinante para el esquema táctico del entrenador Bruno Lage. La presencia del mediocampista fue clave, pues apoyó al equipo tanto en la zona ofensiva como en defensa, hecho que fue destacado por la prensa portuguesa, que se despachó en elogios hacia el jugador de la selección Colombia.

Los medios de Portugal destacan el desempeño de Richard Ríos con el Benfica

El mediocampista, que desde que se sumó a las filas del conjunto portugués, ha demostrado su gran potencial en cada uno de los encuentros que ha disputado, hecho que lo ha llevado a ser merecedor de halagos por parte de la prensa de ese país.

“Ríos da la impresión de tener mucho más que ofrecer, con su regate, disparo y juego vertical, pero si a él se le pide que defienda o que ocupe espacios, lo hace muy bien. Sin duda alguna, uno de los mejores jugadores dentro de la cancha en el estadio Da Luz”, señaló el medio deportivo A Bola.

Por su parte, O Jogo expresó: “Con la actuación de Richard Ríos, los centrocampistas del Fenerbahce se vieron desbordados en el medio campo”.

No es para menos, pues el volante cafetero tuvo una calificación 7.4, con una efectividad de 81% de precisión en sus pases, según Sofascore, el portal web de estadísticas y datos deportivos.

Frente a su destacado rendimiento en diferentes zonas del terreno de juego, O Jogo destacó el apoyo que brindó el cafetero en el triunfo del Benfica ante el equipo turco.

“El internacional colombiano demostró una gran variedad de acciones, tanto en ataque, aportando varios pases positivos y su buen manejo de balón, como en defensa, en la cual detuvo varias faltas cruciales, ante las intenciones de Fenerbahce por remontar el juego”, sentenció el medio.

Richard Ríos

Benfica

Champions League

Liga de Campeones

Portugal

