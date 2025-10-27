NTN24
Lunes, 27 de octubre de 2025
Lunes, 27 de octubre de 2025
Moto3

Conmoción en el motociclismo: piloto sufrió “múltiples paros cardíacos” y se encuentra en estado crítico tras ser embestido en el GP de Malasia

octubre 27, 2025
Por: Diana Pérez
Piloto suizo Noah Dettwiler | Foto: EFE
Piloto suizo Noah Dettwiler | Foto: EFE
El piloto suizo Noah Dettwiler, de 20 años, disputa este año su segunda temporada completa en Moto3.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Este fin de semana durante la vuelta de reconocimiento del Gran Premio de Malasia de Moto3 , en el Circuito Internacional de Sepang , un piloto fue protagonista de un grave accidente.

Se trata del piloto suizo Noah Dettwiler, quien se mantiene en vilo al mundo del motociclismo tras sufrir el aparatoso accidente en el que su moto quedó destrozada.

Durante la vuelta de reconocimiento, el piloto José Antonio Rueda venía a gran velocidad y no alcanzó a ver a Dettwiler en la pista.

En ese momento, Ruedo embistió al suizo, quien salió volando por los aires y, al caer al suelo, dio varias vueltas debido al impacto.

Tras el accidente, ambos fueron trasladados al hospital, pero fue el suizo quien se ha llevado la peor parte del incidente.

El padre de Noah, Andy , informó que su hijo sufrió “múltiples paros cardíacos” tras colisionar en el circuito.

o

Su estado tras el choque no fue tan fácil, ya que su padre comentó en diálogo con Daily Mail que en la pista tuvieron que “luchar por su vida”.

El equipo CIP Green Power, para el que corre Dettwiler , emitió un comunicado en el que informó que el piloto fue sometido a varias cirugías de urgencia.

"Noah se ha sometido a varias cirugías en las últimas horas, que salieron bien. Según los médicos a cargo, su condición es estable, pero aún crítica", dijo el equipo de Moto3.

El ganador del Gran Premio de Malasia, Alex Márquez, les dedicó unas palabras a sus dos colegas accidentados.

Márquez expresó: "mis oraciones y pensamientos están con los chicos. Todavía siento algo de estrés en el estómago, así que cruzamos los dedos por ellos".

El piloto suizo Noah Dettwiler , de 20 años, disputa este año su segunda temporada completa en Moto3.

Temas relacionados:

Moto3

Motociclismo

Motociclista

Accidente

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Portavoz del Partido Republicano explica las consecuencias a las que se enfrenta el presidente Petro tras ser incluido en la Lista Clinton de Estados Unidos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Se necesita la capacidad y el carácter para hacerse cargo de la seguridad”: analista sobre la situación que se vive en Perú

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Así es por dentro el poderoso portaviones Gerald R. Ford que Donald Trump envió al Caribe cerca de Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Trump no quiere simplemente presionar, sino un cambio de régimen": analistas sobre despliegue militar en el Caribe

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La amenaza la representa Maduro y el Cartel De los Soles, no Venezuela": Leopoldo López responde a intento del régimen de retirarle su nacionalidad

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Ni Cuba, ni China: experto revela a "dónde huiría Maduro" si decide dejar el poder en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Leopoldo López (EFE)
Leopoldo López

"La amenaza la representa Maduro y el Cartel De los Soles, no Venezuela": Leopoldo López responde a intento del régimen de retirarle su nacionalidad

Aviones F-35B Lightning II del Cuerpo de Marines de EE. UU. en Puerto Rico-Foto: Comando Sur de Estados Unidos
Despliegue militar de Estados Unidos

Así son los ejercicios militares que Estados Unidos lleva a cabo en el Caribe: el régimen también mostró su armamento

Gustavo Petro y Donald Trump (AFP)
Narcotráfico

Exoficiales de las Fuerzas Armadas analizan la crisis entre Petro y Trump: "Si EE. UU. dice que Petro es líder del narcotráfico, es porque tiene pruebas"

El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU.
Despliegue militar de Estados Unidos

Primicia NTN24: El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU. contra un semisumergible; no es un pescador, es un exconvicto reincidente

Diosdado Cabello - EFE
La Noche

Disidentes venezolanos denuncian en NTN24 amenazas del régimen de Maduro en el extranjero: "Hoy hay persecución transnacional en territorio colombiano"

Más de Deportes

Ver más
Luis Díaz del Bayern Múnich se lleva las manos a la cabeza durante un partido-Foto: EFE
Luis Díaz

Luis Díaz posa con el balón del Mundial 2026 en medio de su buena racha con el Bayern Múnich

Yassine Cheuko y Lionel Messi - EFE
Leonel Messi

Escolta de Messi sorprendió con golazo que marcó durante una práctica del Inter Miami

Equipo del FPC suspenderá sus actividades por falta de pagos al plantel - Foto referencia: Canva
Liga BetPlay Dimayor

Por incumplimiento en sus pagos, jugadores de equipo dirigido por reconocido venezolano suspenderían sus actividades deportivas

Opinión

Ver más
Arturo McFields Dictadura de Maduro

Nicolás Maduro y la estrategia del gran payaso

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Corrupción en Venezuela

La oscura historia detrás de la imputación por "ultraje al pudor público" a una fiscal venezolana

Cayó en Colombia alias "Fede", uno de los delincuentes más buscados en Ecuador - Foto AFP
Captura

Cayó en Colombia alias "Fede", uno de los delincuentes más buscados en Ecuador que se había fugado de una cárcel de Guayaquil

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia (AFP)
Álvaro Uribe

EN VIVO: se conoce el fallo en segunda instancia en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez

Diosdado Cabello

Este es el post de "bienvenida" a los gringos que llevó a la cárcel a un hombre en Venezuela: Diosdado dice que es el "Tun-Tun navideño"

Estatuas inauguradas por Maduro - AFP
Régimen de Maduro

Venezolanos vinculan a la "brujería" las nuevas estatuas inauguradas por Maduro

Presidente estadounidense, Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski - Foto AFP
Ucrania

Presidente Zelenski urge a Trump a sellar acuerdo de paz en Ucrania durante conversación telefónica

Luis Díaz del Bayern Múnich se lleva las manos a la cabeza durante un partido-Foto: EFE
Luis Díaz

Luis Díaz posa con el balón del Mundial 2026 en medio de su buena racha con el Bayern Múnich

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda