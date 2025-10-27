Conmoción en el motociclismo: piloto sufrió “múltiples paros cardíacos” y se encuentra en estado crítico tras ser embestido en el GP de Malasia

Este fin de semana durante la vuelta de reconocimiento del Gran Premio de Malasia de Moto3 , en el Circuito Internacional de Sepang , un piloto fue protagonista de un grave accidente.

Se trata del piloto suizo Noah Dettwiler, quien se mantiene en vilo al mundo del motociclismo tras sufrir el aparatoso accidente en el que su moto quedó destrozada.

Durante la vuelta de reconocimiento, el piloto José Antonio Rueda venía a gran velocidad y no alcanzó a ver a Dettwiler en la pista.

En ese momento, Ruedo embistió al suizo, quien salió volando por los aires y, al caer al suelo, dio varias vueltas debido al impacto.

Tras el accidente, ambos fueron trasladados al hospital, pero fue el suizo quien se ha llevado la peor parte del incidente.

El padre de Noah, Andy , informó que su hijo sufrió “múltiples paros cardíacos” tras colisionar en el circuito.

Su estado tras el choque no fue tan fácil, ya que su padre comentó en diálogo con Daily Mail que en la pista tuvieron que “luchar por su vida”.

El equipo CIP Green Power, para el que corre Dettwiler , emitió un comunicado en el que informó que el piloto fue sometido a varias cirugías de urgencia.

"Noah se ha sometido a varias cirugías en las últimas horas, que salieron bien. Según los médicos a cargo, su condición es estable, pero aún crítica", dijo el equipo de Moto3.

El ganador del Gran Premio de Malasia, Alex Márquez, les dedicó unas palabras a sus dos colegas accidentados.

Márquez expresó: "mis oraciones y pensamientos están con los chicos. Todavía siento algo de estrés en el estómago, así que cruzamos los dedos por ellos".

El piloto suizo Noah Dettwiler , de 20 años, disputa este año su segunda temporada completa en Moto3.