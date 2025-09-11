Escándalo en la Premier League: Federación Inglesa acusó al Chelsea de infringir 74 cargos relacionados con normas financiaras

Un nuevo escándalo sacude al mundo del fútbol en Inglaterra, en donde uno de los clubes más grandes de la Premier League se encuentra en el ojo del huracán por presuntas irregularidades relacionadas con inversiones de terceros y la ventana de fichajes.

El Chelsea, actual campeón del Mundial de Clubes, fue acusado por la Federación Inglesa de Fútbol (FA) de haber infringido las reglas de traspasos entre 2009 y 2022.

Según el ente rector del fútbol en Inglaterra, los ‘Blues’ también rompieron las reglas en cuanto a la inversión de terceros.

Por lo que acusó al club de infringir un total de 74 cargos entre 2009 y 2022, en hechos que se dieron en las temporadas de 2010/11 y 2015/16.

El comunicado emitido por la FA dice: “La Asociación de Fútbol ha acusado hoy al Chelsea FC de infringir las Regulaciones J1 y C2 del Reglamento de Agentes de Fútbol de la FA, las Regulaciones A2 y A3 del Reglamento de la FA sobre el Trabajo con Intermediarios, y las Regulaciones A1 y B3 del Reglamento de la FA sobre Inversiones de Terceros en Jugadores”.

“En total, se han presentado 74 cargos contra el Chelsea FC. La conducta objeto de los cargos abarca el período comprendido entre 2009 y 2022 y se relaciona principalmente con hechos ocurridos entre las temporadas 2010/11 y 2015/16”, añade el escrito.

VEA TAMBIÉN Difunden reveladores audios de revisión del VAR que otorgó el penalti con el que Bolivia venció a Brasil y se clasificó al repechaje para el Mundial 2026 o

El texto explica que el Chelsea tiene hasta el 19 de septiembre de 2025 para responder a la acusación de la FA.

Según el medio británico The Telegraph, la Premier League también llevar a cabo su propia investigación contra los ‘Blues’.

Hace poco se conoció que el Chelsea había pagado alrededor de 80 millones de euros en comisiones a agentes entre febrero de 2023 y febrero de 2024.

Pero la denuncia de la FA corresponde a cuando el ruso Roman Abramovich era propietario del club y se hicieron unos “pagos secretos” para cerrar la llegada de los futbolistas Eden Hazard, Willian y Samuel Eto’o.

Por su parte, el conjunto londinense emitió un comunicado en el que afirmó que esta colaborando con la FA.

“Chelsea FC se complace en confirmar que su compromiso con la FA en relación con los asuntos que el propio club denunció está llegando a su fin”, puntualiza el escrito.

En el texto, los ‘Blues’ explican que: “El grupo propietario del club completó la compra del mismo el 30 de mayo de 2022. Durante un exhaustivo proceso de diligencia debida previo a la finalización de la compra, el grupo propietario tuvo conocimiento de posibles irregularidades en la información financiera relativa a transacciones históricas y otras posibles infracciones de las normas de la FA”.

Además, el conjunto ingles enfatizó que tras compra el club informó por iniciativa propia a la FA “de estos asuntos a todos los organismos reguladores pertinentes”.

Por lo que, ante la situación, el club ha demostrado una transparencia “sin precedentes durante este proceso, incluyendo el acceso completo a los archivos y datos históricos del club”.

“Seguiremos colaborando con la FA para concluir este asunto lo antes posible. Queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento a la FA por su compromiso con el club en este complejo caso, que se centra en asuntos que tuvieron lugar hace más de una década”, detalló.