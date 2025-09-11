Difunden reveladores audios de revisión del VAR que otorgó el penalti con el que Bolivia venció a Brasil y se clasificó al repechaje para el Mundial 2026

El medio deportivo TNT Sports BR publicó este jueves mediante sus redes sociales los audios de la revisión que hizo el VAR antes de conceder el penalti que definió el partido entre Bolivia y Brasil, el pasado martes, en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Las conversaciones que se dieron antes de la concesión del penalti han llamado la atención de los fanáticos del fútbol sudamericano debido a que para algunos en la jugada no es tan sencillo de apreciar una infracción.

Además, la jugada resultó ser decisiva en medio de la disputa, entre Bolivia y Venezuela, por el séptimo lugar en la tabla de posiciones de las Eliminatorias que ofrece un cupo para el torneo de repechaje que, en marzo de 2026, definirá dos de las selecciones que se clasificarán al Mundial.

“Saca el balón y después lo vas a llevar, dice”, comenta uno de los árbitros del VAR. Pero, en ese momento otro juez pide que se muestre un nuevo ángulo de la jugada.

Esa petición cambió el rumbo de la conversación. “Me parece una imprudencia”, dice uno de los jueces, a lo que luego, el mismo juez que pidió un cambio de ángulo dice: “Mira aquí le golpea la pierna”.

“Mira, trancan, el balón sube y el jugador amarillo golpea el pie del verde. Mira, lo ves. Trancan, el jugador hace un movimiento y termina golpeando la canilla, para mí es imprudente”, precisa el juez.

Tras la convalidación del penalti, el delantero boliviano Miguel Terceros marcó desde los once pasos el que fue el único gol del partido entre Bolivia y Brasil.

La victoria le permitió a La Verde superar en la tabla de posiciones a Venezuela, que cayó derrotada en la misma jornada, en Maturín en condición de local, por un marcador de 6 a 3 ante Colombia.

Bolivia terminó séptima en la Eliminatoria Sudamericana con 20 puntos, dos más que los acumulados por Venezuela que, finalmente, fue octava en la clasificación.

Las Eliminatorias Sudamericanas terminaron el pasado martes luego de que las 10 selecciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) se enfrentaran en partidos de ida y vuelta en 18 fechas.

Los seis equipos sudamericanos clasificados de forma directa al Mundial por Sudamérica, tras el punto final de los clasificatorios de esta región, fueron Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay.