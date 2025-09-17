¿España se quedaría sin Mundial? Político del Partido Socialista pone en duda participación de la selección si Israel logra clasificar a la Copa del Mundo

Las eliminatorias europeas para el Mundial de 2026 aún no se terminan, pero parece que ya hay una de las más grandes selecciones que tendría en peligro su clasificación.

El conjunto español dirigido por Luis de la Fuente podría estar esforzándose para nada porque el gobierno de España impediría su clasificación al torneo más importante en el mundo.

El portavoz del Partido Socialista Obrero Español, Patxi López, durante una rueda de prensa en el Congreso fue cuestionado sobre la participación de España en el Mundial en caso de que Israel logre clasificarse.

La pregunta surge por las reciente protestas propalestinas en la Vuelta a España y el respaldo que estas han tenido por el presidente del gobierno Español, Pedro Sánchez.

Por esto un periodista le consultó a Patxi sobre la participación de España en el Mundial de clasificarse Israel, país que ha ganado recientemente en las eliminatorias europeas.

López aseguró que al igual que Rusia, que fue excluida de todo evento deportivo por la guerra con Ucrania, Israel también debería de enfrenar las mismas consecuencias por la guerra que sostiene en Gaza.

Ante la cuestión, el diputado afirmó que: “nosotros lo que hacemos es instar a todas las sociedad deportivas, que tienen que ver con estás cuestiones, para que excluyan a Israel como se hizo con Rusia”.

“Hablaremos como en otras ocasiones con la comunidad internacional para que esto pueda ser así”, añadió.

Y reiteró que “pediremos a quien decide esas participaciones que excluyan a Israel” y que valoraran la posibilidad de que España no dispute el importante torneo de estar Israel.

España se encuentra de liderando el Grupo E con 6 puntos tras sus victorias ante Bulgaria y Turquía, mientras que Israel ocupa el tercer puesto en la tabla de posiciones del Grupo I con 9 puntos.