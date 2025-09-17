NTN24
Miércoles, 17 de septiembre de 2025
Selección de España

¿España se quedaría sin Mundial? Político del Partido Socialista pone en duda participación de la selección si Israel logra clasificar a la Copa del Mundo

septiembre 17, 2025
Por: Diana Pérez
Seleccion de España | Foto: EFE
López aseguró que al igual que Rusia, Israel también debería de enfrenar las mismas consecuencias por la guerra que sostiene en Gaza.

Las eliminatorias europeas para el Mundial de 2026 aún no se terminan, pero parece que ya hay una de las más grandes selecciones que tendría en peligro su clasificación.

El conjunto español dirigido por Luis de la Fuente podría estar esforzándose para nada porque el gobierno de España impediría su clasificación al torneo más importante en el mundo.

El portavoz del Partido Socialista Obrero Español, Patxi López, durante una rueda de prensa en el Congreso fue cuestionado sobre la participación de España en el Mundial en caso de que Israel logre clasificarse.

La pregunta surge por las reciente protestas propalestinas en la Vuelta a España y el respaldo que estas han tenido por el presidente del gobierno Español, Pedro Sánchez.

Por esto un periodista le consultó a Patxi sobre la participación de España en el Mundial de clasificarse Israel, país que ha ganado recientemente en las eliminatorias europeas.

López aseguró que al igual que Rusia, que fue excluida de todo evento deportivo por la guerra con Ucrania, Israel también debería de enfrenar las mismas consecuencias por la guerra que sostiene en Gaza.

Ante la cuestión, el diputado afirmó que: “nosotros lo que hacemos es instar a todas las sociedad deportivas, que tienen que ver con estás cuestiones, para que excluyan a Israel como se hizo con Rusia”.

“Hablaremos como en otras ocasiones con la comunidad internacional para que esto pueda ser así”, añadió.

Y reiteró que “pediremos a quien decide esas participaciones que excluyan a Israel” y que valoraran la posibilidad de que España no dispute el importante torneo de estar Israel.

España se encuentra de liderando el Grupo E con 6 puntos tras sus victorias ante Bulgaria y Turquía, mientras que Israel ocupa el tercer puesto en la tabla de posiciones del Grupo I con 9 puntos.

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

"Matar con un misil a tres pasajeros de una lancha desarmada y no blindada es un asesinato”: Gustavo Petro tras ataque de EE. UU. contra una embarcación cargada con droga que salió de Venezuela

Marco Rubio - Gustavo Petro (AFP)
Marco Rubio

"Además de ser errático, no ha sido un buen socio en lo que respecta a enfrentar a los carteles de la droga": Marco Rubio apunta contra Petro tras descertificación de Colombia

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"A mí no me preocupa la ayuda de Estados Unidos": Petro reacciona a descertificación de Colombia en la lucha antidrogas por parte de la administración Trump

Gustavo Petro/ María Claudia Tarazona - Fotos EFE
María Claudia Tarazona

"Los colombianos no podemos dejar que Petro nos defina, un personaje como ese no puede definir la identidad de un país": María Claudia Tarazona

Francisco Barbosa, exfiscal de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

“La principal razón es que el gobierno Petro se alió con los criminales”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre la posible descertificación de Colombia en la lucha antidroga

