¿Esperanza para La Vinotinto? Brasil pedirá duras sanciones contra la selección de Bolivia por incidentes en el juego de Eliminatorias: "Tenemos todo grabado"

La selección de Bolivia consiguió este martes su pase al repechaje tras ganarle a Brasil en El Alto, en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

Los del Altiplano consiguieron una clasificación histórica a la represca en busca del sueño de regresar a un Mundial después de 30 años de ausencias.

Además, la victoria de Colombia ante La Vinotinto por 6 a 3 en Maturín también sirvió para que Bolivia pudiera acceder a la repesca.

No obstante, desde ya hay preocupación en La Verde por las posibles sanciones derivadas de una solicitud que presentará la selección brasileña en los próximos días ante la Conmebol por incidentes durante el encuentro de este martes en Maturín.

El encuentro clave en El Alto, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, estuvo marcado por varias polémicas que tendrían como responsable a la selección local.

Así lo dejó en evidencia el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Samir Xaud, quien incluso aseguró que tenía grabaciones de todos los hechos polémicos.

“Vinimos a jugar al fútbol, y lo que vimos fue antifútbol. Incluso a esta altitud de 4.000 metros, jugamos contra los árbitros, contra la policía, contra los recogepelotas, sacando y metiendo balones”, señaló.

”Un verdadero desastre hoy. Esto es algo que no esperamos ni para el fútbol mundial ni para el fútbol sudamericano. Lo que queremos es crecer aún más. Con este tipo de actitud, sobre todo en la altura, es difícil jugar al fútbol, sobre todo contra 14 hombres”, agregó.

En ese sentido, el dirigente brasileño indicó que radicará una queja ante la Conmebol, lo que podría derivar en sanciones para Bolivia que ya tiene cupo al repechaje.

“Espero que la Conmebol tome medidas, precisamente porque tenemos todo grabado. Esto no puede pasar. Es absurdo”, subrayó.

Y es que la selección brasileña ha denunciado que durante el juego en El Ato no recibieron el trato adecuado de parte de la policía local. Al tiempo que señalaron a los recogepelotas presentes en el estadio de esconder los balones para impedir el desarrollo del juego y al arbitraje de sancionar un penal inexistente.

Cabe resaltar, además, que hay investigaciones en curso contra algunos jugadores bolivianos por supuesto dopaje en algunos partidos de Eliminatorias.