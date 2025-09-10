NTN24
Miércoles, 10 de septiembre de 2025
Miércoles, 10 de septiembre de 2025
Repechaje al Mundial

¿Esperanza para La Vinotinto? Brasil pedirá duras sanciones contra la selección de Bolivia por incidentes en el juego de Eliminatorias: "Tenemos todo grabado"

septiembre 10, 2025
Por: Luis Cifuentes
Bolivia ante Brasil en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
Bolivia ante Brasil en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
La histórica clasificación de Bolivia al repechaje podría peligrar dadas las quejas de Brasil en el juego de Eliminatorias en El Alto.

La selección de Bolivia consiguió este martes su pase al repechaje tras ganarle a Brasil en El Alto, en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

Los del Altiplano consiguieron una clasificación histórica a la represca en busca del sueño de regresar a un Mundial después de 30 años de ausencias.

Además, la victoria de Colombia ante La Vinotinto por 6 a 3 en Maturín también sirvió para que Bolivia pudiera acceder a la repesca.

o

No obstante, desde ya hay preocupación en La Verde por las posibles sanciones derivadas de una solicitud que presentará la selección brasileña en los próximos días ante la Conmebol por incidentes durante el encuentro de este martes en Maturín.

El encuentro clave en El Alto, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, estuvo marcado por varias polémicas que tendrían como responsable a la selección local.

Así lo dejó en evidencia el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Samir Xaud, quien incluso aseguró que tenía grabaciones de todos los hechos polémicos.

Vinimos a jugar al fútbol, y lo que vimos fue antifútbol. Incluso a esta altitud de 4.000 metros, jugamos contra los árbitros, contra la policía, contra los recogepelotas, sacando y metiendo balones”, señaló.

Un verdadero desastre hoy. Esto es algo que no esperamos ni para el fútbol mundial ni para el fútbol sudamericano. Lo que queremos es crecer aún más. Con este tipo de actitud, sobre todo en la altura, es difícil jugar al fútbol, sobre todo contra 14 hombres”, agregó.

En ese sentido, el dirigente brasileño indicó que radicará una queja ante la Conmebol, lo que podría derivar en sanciones para Bolivia que ya tiene cupo al repechaje.

Espero que la Conmebol tome medidas, precisamente porque tenemos todo grabado. Esto no puede pasar. Es absurdo”, subrayó.

o

Y es que la selección brasileña ha denunciado que durante el juego en El Ato no recibieron el trato adecuado de parte de la policía local. Al tiempo que señalaron a los recogepelotas presentes en el estadio de esconder los balones para impedir el desarrollo del juego y al arbitraje de sancionar un penal inexistente.

Cabe resaltar, además, que hay investigaciones en curso contra algunos jugadores bolivianos por supuesto dopaje en algunos partidos de Eliminatorias.

Temas relacionados:

Repechaje al Mundial

Fútbol

Eliminatorias Sudamericanas

Selección de Bolivia

La Vinotinto

Selección Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"A qué presidente le puede chocar que unos alcaldes elegidos democráticamente vengan a Washington a defender a Colombia": Federico Gutiérrez y Alejandro Éder hablan de su visita a EE.UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La única fe de vida es la ropa sucia": Sairam Rivas, esposa del preso político venezolano Jesús Armas quien cumple nueve meses de detención

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Congresista estadounidense Carlos Giménez respalda a la gobernadora de Puerto Rico tras amenazas del régimen de Maduro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Revés electoral para Milei en Buenos Aires es un traspié momentáneo o el inicio de un desgaste político más profundo?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Polémica en España por eventual sanción de Estados Unidos al expresidente Zapatero por su relación con el régimen de Nicolás Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

"Estamos viviendo un conflicto absoluto con el único objetivo de desestabilizar a Maduro y alejarlo del poder": expertos analizan postura de EE. UU. frente al régimen venezolano

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Federico Gutiérrez y Alejandro Éder, alcaldes de Medellín y Cali, respectivamente
La Noche

"A qué presidente le puede chocar que unos alcaldes elegidos democráticamente vengan a Washington a defender a Colombia": Federico Gutiérrez y Alejandro Éder hablan de su visita a EE.UU.

Foto de ataque israelí en Catar (AFP)
Israel - Hamás

¿Se puede abrir un nuevo frente de enfrentamientos en Medio Oriente tras ataque israelí en Catar?

Foto de la Guardia Nacional en California (AFP)
California

Corte Suprema de Estados Unidos reautoriza las polémicas redadas migratorias en Los Ángeles

Bombardeos de Israel en Catar contra objetivos de Hamás - Foto: AFP
Catar

Catar denuncia una "violación" a su soberanía tras bombardeo de Israel en su territorio contra objetivos de Hamás

Nicolás Maduro - AFP
Régimen de Maduro

Intentando bajar la tensión, Maduro decreta la Navidad desde el 1 de octubre

Más de Deportes

Ver más
El delantero colombiano RIchard Ríos. (EFE)
Benfica

Benfica eliminó al Fenerbahce en repesca por cupo a la Champions League en partido en el que Richard Ríos se desplomó tras codazo de Jhon Jáder Durán

Selección de Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
La Vinotinto

Los errores en la convocatoria de La Vinotinto para las Eliminatorias que generan críticas en redes: "Todo lo que tocan, lo dañan"

Jhon Jáder Durán - Fotos AFP
Jhon Jader Durán

"Algo no nos han contado": cuestionan lesión de Jhon Durán antes de la convocatoria de Colombia en partido en que le dio codazo a otro colombiano en Champions League

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
El delantero colombiano RIchard Ríos. (EFE)
Benfica

Benfica eliminó al Fenerbahce en repesca por cupo a la Champions League en partido en el que Richard Ríos se desplomó tras codazo de Jhon Jáder Durán

Captura de video
Detención

Agentes de ICE detuvieron a tiktoker colombiana durante transmisión en vivo en Los Ángeles

Foto de referencia: AFP
Régimen venezolano

Reportan fracaso de convocatoria del régimen para "alistamiento de la Milicia Bolivariana" ante despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe sur

Migrantes deportados a Costa Rica desde EE. UU. - Foto: EFE
Deportaciones

Régimen de Maduro asegura que EE.UU. envió a un estadounidense en un vuelo de deportación de venezolanos

Diego Molano, exministro de Defensa de Colombia- Foto EFE
Colombia

"25 mil soldados colombianos escoltando al Cartel de los Soles es la jugada geopolítica más temeraria y estúpida de la historia": exministro de Defensa de Colombia sobre militarización de zona en frontera con Venezuela

Selección de Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
La Vinotinto

Los errores en la convocatoria de La Vinotinto para las Eliminatorias que generan críticas en redes: "Todo lo que tocan, lo dañan"

Claudia Piñeiro | Foto: EFE
Escritores

“La realidad es que eso de dejar todo para ponerse a escribir no es tan fácil”: Claudia Piñeiro, escritora argentina

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal