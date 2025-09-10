NTN24
Miércoles, 10 de septiembre de 2025
Selección de Bolivia

Arquero de Bolivia celebró con la camiseta de Colombia la histórica clasificación al repechaje: "Se ganó el corazón de todos los colombianos"

septiembre 10, 2025
Por: Luis Cifuentes
Carlos Lampe, arquero de la selección de Bolivia - Foto: EFE
Carlos Lampe, arquero de la selección de Bolivia - Foto: EFE
La selección de Bolivia sueña con regresar a un Mundial de fútbol después de 30 años de ausencias.

La selección de Bolivia alcanzó este martes una histórica clasificación al repechaje para el Mundial de 2026 y sueña con regresar a una cita orbital después de 30 años, desde su última clasificación en 1994.

Tras el triunfo ante Brasil en El Alto por la mínima diferencia, la selección del Altiplano se ubicó con 20 puntos en la séptima posición y se quedó con el cupo al repechaje, el cual le arrebató a Venezuela que en el inicio de la última jornada se mantenía en esa posición.

La victoria de Colombia ante Venezuela en Maturín por 6 a 3 terminó sirviendo la clasificación de Bolivia al repechaje dado que La Vinotinto dependía de sí misma para quedarse con ese cupo.

o

Es por eso que, en los festejos de este martes en Bolivia, el portero de la selección del Altiplano. Carlos Lampe, vistió la camiseta de la selección cafetera en agradecimiento por la ayuda que les brindó venciendo a Venezuela.

En redes ha circulado un video en el que se ve a Lampe, en una caravana por El Alto, celebrando con la camiseta Tricolor.

El gesto ha generado todo tipo de reacciones entre los aficionados en redes sociales, muchos de los cuales se han mostrado agradecidos con el portero de Bolívar por su cariño con Colombia.

o

Se ganó el corazón de todos los colombianos”; “Soy colombiano, me alegra que Bolivia juegue el repechaje... ojalá lo gane y vaya al mundial”; “Los bolivianos son respetuosos, agradecidos, merecen ir al mundial”, fueron algunos comentarios en redes sociales.

Bolivia se tendrá que preparar para enfrentar el repechaje el próximo año antes del comienzo de la cita orbital.

