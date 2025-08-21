NTN24
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es muy limitado, tiene unas tareas muy específicas": especialista en geopolítica sobre despliegue militar de EE. UU. contra el Cartel de los Soles

agosto 21, 2025
Por: Redacción NTN24
Oláguer Chacón, analista político y especialista en geopolítica, explicó en La Tarde de NTN24 las repercusiones del despliegue militar estadounidense en las aguas del Caribe contra el Cartel de los Soles.

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela alcanza nuevos niveles tras el despliegue militar estadounidense en el Mar Caribe y las acusaciones de la DEA contra el régimen de Nicolás Maduro.

El director de la agencia antidrogas, Terry Cole, declaró recientemente que "Venezuela se ha convertido en un Estado narcoterrorista” que colabora con grupos guerrilleros colombianos para traficar cantidades récord de cocaína hacia Estados Unidos.

Oláguer Chacón, analista político y especialista en geopolítica, explicó en La Tarde de NTN24 las repercusiones del despliegue militar estadounidense en las aguas del Caribe contra el Cartel de los Soles.

Chacón indicó que Maduro está "indudablemente preocupado" por la presión estadounidense ya que “a nivel regional tiene pocos aliados y es mucho más limitado”

“Si bien Rusia es su aliado internacional más importante, no tiene capacidad militar para ayudar a ningún aliado internacional”, agregó.

No obstante, el analista indicó que el despliegue naval actual es limitado comparado con otras intervenciones militares previas de Estados Unidos "Estamos hablando que en este momento el despliegue militar es muy limitado, tiene unas tareas muy específicas", afirmó Chacón.

A su vez, Chacón a analizó la situación de orden público en Colombia con dos atentados que se produjeron este jueves con más de una decena de muertos.

El experto explicó que tanto EE.UU. como Colombia están tratando de “seguritizar” el tema del narcotráfico, es decir, presentarlo como una amenaza existencial que requiere medidas extraordinarias. Sin embargo, difieren en cuanto a los actores responsables: mientras Estados Unidos apunta a Maduro, el presidente colombiano Gustavo Petro señala a otros grupos criminales.

Cabe recordar que Petro negó recientemente que el llamado "Cartel de los Soles" venezolano maneje el tráfico de cocaína, afirmando que son "los mismos que manejan el tráfico de cocaína del Catatumbo, Los Llanos y la Sabana de Bogotá". El mandatario colombiano advirtió sobre las consecuencias negativas que tendría una invasión a Venezuela.

Por su parte, el director de la DEA fue contundente al acusar al régimen venezolano: "La corrupción venezolana y la dictadura venezolana, él [Maduro] es un narcoterrorista que continúa enviando este veneno hacia los Estados Unidos, matando a cientos de miles de estadounidenses".

Chacón consideró, además, que la administración Trump seguirá escalando el conflicto con “medidas concretas”, aunque ve poco probable una intervención militar directa por ahora. "Trump está seguritizando [...] el tema cada vez está justificando más el uso de [medidas] extraordinarias", concluyó el analista.

