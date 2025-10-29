NTN24
Miércoles, 29 de octubre de 2025
Miércoles, 29 de octubre de 2025
Lionel Messi

Esta es la lista de jugadores con mejor salario en la MLS: Messi supera por mucho a los demás futbolistas

octubre 29, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Lionel Messi - AFP
Lionel Messi - AFP
La lista fue actualizada y publicada por la Asociación de Jugadores de la MLS.

Este miércoles se conoció la lista actualizada de salarios de la Major League Soccer (MLS), en la que el futbolista argentino Lionel Messi (38 años) sigue siendo el jugador mejor pagado de la liga estadounidense, seguido por Son Heung-min, recién llegado a Los Ángeles FC.

Y es que los 20,4 millones de dólares anuales que recibe el ocho veces ganador del Balón de Oro en el Inter Miami siguen estando muy por encima de otros jugadores como Son o Sergio Busquets.

o

El astro argentino, quien comenzará una extensión de contrato de tres temporadas con el Inter el próximo año, encabeza la lista publicada por la Asociación de Jugadores de la MLS.

Messi fue coronado como el máximo goleador de la temporada regular, con 29 goles en 28 partidos. Además es el favorito para retener el premio al Jugador Más Valioso.

La lista de salarios más altos de la MLS la sigue el surcoreano Son, quien ocupa el segundo lugar con los 11,1 millones de dólares anuales estipulados en su contrato con LAFC.

Son, que se convirtió en el fichaje estrella del verano estadounidense, llegó del Tottenham a California en agosto tras el traspaso más caro de la historia de la MLS, estimado en 26 millones de dólares.

La llegada del surcoreano a Estados Unidos ha tenido gran impacto, pues ha marcado nueve goles en diez partidos y LAFC avanzó a los playoffs de la MLS Cup.

o

El tercer puesto se lo llevó el español Sergio Busquets (8,7 millones de dólares), compañero de Messi en el Inter Miami, quien se retirará al final de la temporada.

El top 5 termina con el paraguayo Miguel Almirón ($7,8 millones) que está en el cuarto lugar, y el mexicano Hirving "Chucky" Lozano ($7,6 millones) quien está en quinto, los futbolistas juegan con el Atlanta United y el San Diego FC, respectivamente.

Temas relacionados:

Lionel Messi

Deportes

Fútbol

Salario

Futbolistas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Las terroríficas prácticas que sigue utilizando el grupo criminal ELN: anunció un "juicio revolucionario" contra cuatro secuestrados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Venezuela tiene una crisis muy grande en materia de suministro de gas”: ex viceministro de Energía y Petróleo de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Senadores de EE.UU. señalan que Petro ha sido un “fracaso en la lucha contra la droga y el narcoterrorismo” y confirman que más personas en Colombia serán incluidas en la lista Clinton

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Operativo en Río de Janeiro: ¿una nueva estrategia en la lucha contra el narcotráfico en Brasil?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La amenaza la representa Maduro y el Cartel De los Soles, no Venezuela": Leopoldo López responde a intento del régimen de retirarle su nacionalidad

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Lo que hay detrás de uno de los sobrevivientes a los ataques a narcolanchas en el Pacífico: ya había sido condenado en EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro - EFE
Venezuela

Maduro arremetió contra la primera ministra de Trinidad y Tobago y la calificó de "alcahueta" con EE. UU.

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

Revelan audaz plan propuesto al piloto de Maduro para entregarlo a EE. UU. y resurgen las dudas sobre la posibilidad de "traición" al líder del régimen

Guerrilla del ELN - Foto: EFE
ELN

Las terroríficas prácticas que sigue utilizando el grupo criminal ELN: anunció un "juicio revolucionario" contra cuatro secuestrados

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4
Huracán Melissa

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4

Bombarderos B1 de EE.UU. | Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Exasesor de Seguridad de la Casa Blanca explica qué hacían los dos bombarderos B1 de EE. UU. a pocos kilómetros de la costa venezolana

Más de Deportes

Ver más
Gianni Infantino - AFP
FIFA

Tras recibir presiones para suspender a Israel por el conflicto en Gaza, el presidente de la FIFA se pronunció al respecto

Trionda/ Selección venezolana - Fotos EFE
La Vinotinto

Salen a la luz imágenes de jugador de La Vinotinto con el nuevo balón del Mundial y la nostalgia invade a los aficionados: "lo que pudo ser y no fue"

Brasil campeón de la Copa América 2007 - Foto: EFE
Selección de Brasil

Exfigura de la selección de Brasil y el Real Madrid visitó lugar turístico en Venezuela y se llevó enorme regalo

Opinión

Ver más
Arturo McFields Dictadura de Maduro

Nicolás Maduro y la estrategia del gran payaso

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
El actor australiano Jacob Elordi asiste al estreno de 'Frankenstein' de Netflix-Foto: AFP
Frankenstein

Así es la impresionante transformación de Jacob Elordi como el ‘monstruo de Frankenstein’ en la nueva película de Guillermo del Toro

Cine venezolano | Foto Canva
Ponte al Día

Miami celebra el talento venezolano: siete películas se proyectan en la novena edición de Cinema Venezuela

Manifestaciones en Perú - Foto EFE
Manifestaciones

Expertos analizan motivaciones de los jóvenes de la Generación Z por manifestarse contra el sistema

La NASA dice que Elon Musk y su empresa SpaceX están “rezagados” en carrera por llegar a la Luna.
SpaceX

Golpe de la NASA a Elon Musk y su empresa SpaceX: dice que están "rezagados" en carrera por llegar a la Luna y tendrán que competir con otras empresas

Guerra en Gaza - AFP
Israel - Hamás

Hamás entregó un nuevo cuerpo de un rehén a Israel y se comprometió a devolver a todos los demás: "Podría tomar algún tiempo"

Gustavo Petro y Donald Trump (EFE)
Crisis EE. UU. - Colombia

Petro insinúa que EE. UU. busca "conseguir barato el petróleo de Venezuela" y aseguró que la cocaína es una "excusa" para controlar a Latinoamérica

ITALIA: Cardenal Pietro Parolin - 70 años / Foto AFP
Presos políticos en Venezuela

El contundente discurso del Cardenal Pietro Parolin por la liberación de los presos políticos en Venezuela: "Sólo así tu luz brillará en las tinieblas"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda