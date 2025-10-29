Esta es la lista de jugadores con mejor salario en la MLS: Messi supera por mucho a los demás futbolistas

Este miércoles se conoció la lista actualizada de salarios de la Major League Soccer (MLS), en la que el futbolista argentino Lionel Messi (38 años) sigue siendo el jugador mejor pagado de la liga estadounidense, seguido por Son Heung-min, recién llegado a Los Ángeles FC.

Y es que los 20,4 millones de dólares anuales que recibe el ocho veces ganador del Balón de Oro en el Inter Miami siguen estando muy por encima de otros jugadores como Son o Sergio Busquets.

VEA TAMBIÉN Messi habló sobre su participación en el próximo Mundial y reveló la fecha en la que anunciará su decisión o

El astro argentino, quien comenzará una extensión de contrato de tres temporadas con el Inter el próximo año, encabeza la lista publicada por la Asociación de Jugadores de la MLS.

Messi fue coronado como el máximo goleador de la temporada regular, con 29 goles en 28 partidos. Además es el favorito para retener el premio al Jugador Más Valioso.

La lista de salarios más altos de la MLS la sigue el surcoreano Son, quien ocupa el segundo lugar con los 11,1 millones de dólares anuales estipulados en su contrato con LAFC.

Son, que se convirtió en el fichaje estrella del verano estadounidense, llegó del Tottenham a California en agosto tras el traspaso más caro de la historia de la MLS, estimado en 26 millones de dólares.

La llegada del surcoreano a Estados Unidos ha tenido gran impacto, pues ha marcado nueve goles en diez partidos y LAFC avanzó a los playoffs de la MLS Cup.

VEA TAMBIÉN Estos son los 52 finalistas para el premio FIFPRO World 11 2025; Linda Caicedo, Messi y CR7 entre los nominados o

El tercer puesto se lo llevó el español Sergio Busquets (8,7 millones de dólares), compañero de Messi en el Inter Miami, quien se retirará al final de la temporada.

El top 5 termina con el paraguayo Miguel Almirón ($7,8 millones) que está en el cuarto lugar, y el mexicano Hirving "Chucky" Lozano ($7,6 millones) quien está en quinto, los futbolistas juegan con el Atlanta United y el San Diego FC, respectivamente.