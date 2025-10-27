Estos son los 52 finalistas para el premio FIFPRO World 11 2025; Linda Caicedo, Messi y CR7 entre los nominados

Este lunes se conocieron los 52 finalistas del FIFPRO World 11, premio que se encarga de galardonar a los mejores 11 futbolistas tanto masculinos como del fútbol femenino más trascendentales de la temporada.

El premio que se entrega desde 2005 incluyó este año en su lista de finalista a la colombiana Lina Caicedo y a los veteranos del deporte Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

La delantera colombiana ha brillado tanto en la temporada pasada como en esta que va en marcha, al punto de ser nominada en varios premios internacionales.

Caicedo, de 20 años, obtuvo el segundo lugar en el Trofeo Kopa en la ceremonia del Balón de oro.

Mientras que Cristiano Ronaldo y Messi, los mejores futbolistas de la actualidad, se encuentran en el listado compitiendo contra jóvenes promesas como Lamine Yamal y Ousmane Dembélé.

Los 26 finalistas masculinos categorías fueron votados por otros jugadores entre el 15 de julio de 2024 y el 3 de agosto de 2025.

VEA TAMBIÉN Escándalo en el fútbol: 152 árbitros estarían bajo investigación por polémico caso de apuestas deportivas en varias ligas o

Además, para ser finalistas debieron de haber cumplido un total de al menos 30 partidos disputados durante ese periodo de tiempo.

Mientras que las 26 jugadoras fueron votadas entre el 11 de agosto de 2024 y el 3 de agosto de 2025, y deben haber participado en al menos 20 partidos oficiales.

Los 26 finalistas se reparten de la siguiente manera: 3 arqueros, 7 defensas, 8 mediocampistas y 8 delanteros.

Según la FIFPRO, el premio que se ha otorgado desde 2005, es votado por más de 26.000 futbolistas profesionales de 68 países que “han votado por su equipo masculino y femenino del año”.

Sin embargo, el World 11 se forma por: el arquero, tres defensas, los tres mediocampistas y los tres delanteros que más votos hayan recibido.

El último puesto se asignará al jugador de campo restante con el siguiente mayor número de votos.

El anuncio del World 11 se dará el próximo lunes 3 de noviembre a partir de las de las 14:00 CET en sus plataformas digitales del FIFPRO.

Estos son los 26 finalistas masculinos del FIFPRO World 11:

Arqueros:

• Alisson Becker (Liverpool, Brasil)

• Thibaut Courtois (Real Madrid, Bélgica)

• Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain / Manchester City, Italia)

Defensas:

• Trent Alexander-Arnold (Liverpool / Real Madrid, Inglaterra)

• Pau Cubarsí (Barcelona, España)

• Virgil van Dijk (Liverpool, Países Bajos)

• Achraf Hakimi (París Saint-Germain, Marruecos)

• Marquinhos (París Saint-Germain, Brasil)

• Nuno Mendes (París Saint-Germain, Portugal)

• William Saliba (Arsenal, Francia)

Centrocampistas:

• Jude Bellingham (Real Madrid, Inglaterra)

• Kevin De Bruyne (Manchester City / Nápoles, Bélgica)

• Luka Modric (Real Madrid / AC Milan, Croacia)

• João Neves (París Saint-Germain, Portugal)

• Cole Palmer (Chelsea, Inglaterra)

• Pedri (Barcelona, España)

• Federico Valverde (Real Madrid, Uruguay)

• Vitinha (París Saint-Germain, Portugal)

Delanteros:

• Ousmane Dembélé (París Saint-Germain, Francia)

• Erling Haaland (Manchester City, Noruega)

• Kylian Mbappé (Real Madrid, Francia)

• Lionel Messi (Inter Miami, Argentina)

• Raphinha (Barcelona, Brasil)

• Cristiano Ronaldo (Al-Nassr, Portugal)

• Mohamed Salah (Liverpool, Egipto)

• Lamine Yamal (Barcelona, España)

Las 26 finalistas femeninas del FIFPRO World 11:

Arqueras:

• Ann-Katrin Berger (Gotham, Alemania)

• Mary Earps (París Saint-Germain, Inglaterra)

• Hannah Hampton (Chelsea, Inglaterra)

Defensas:

• Michelle Alozie (Houston Dash, Nigeria)

• Ona Batlle (Barcelona, España)

• Millie Bright (Chelsea, Inglaterra)

• Lucy Bronze (Chelsea, Inglaterra)

• Olga Carmona (Real Madrid / París Saint-Germain, España)

• Ellie Carpenter (OL Lyonnes / Chelsea, Australia)

• Alex Greenwood (Manchester City, Inglaterra)

• Leah Williamson (Arsenal, Inglaterra)

Mediocampistas:

• Aitana Bonmatí (Barcelona, España)

• Ghizlane Chebbak (Badalona / Al Hilal, Marruecos)

• Debinha (Kansas City Current, Brasil)

• Patricia Guijarro (Barcelona, España)

• Vicky López (Barcelona, España)

• Alexia Putellas (Barcelona, España)

• Ella Toone (Manchester United, Inglaterra)

• Keira Walsh (Barcelona / Chelsea, Inglaterra)

Delanteras:

• Michelle Agyemang (Arsenal / Brighton & Hove Albion, Inglaterra)

• Barbra Banda (Orlando Pride, Zambia)

• Linda Caicedo (Real Madrid, Colombia)

• Athenea del Castillo (Real Madrid, España)

• Chloe Kelly (Manchester City / Arsenal, Inglaterra)

• Marta (Orlando Pride, Brasil)

• Alessia Russo (Arsenal, Inglaterra)