Este es el grande sudamericano que mostró interés por Falcao y con el que ya tendría sus primeras conversaciones

Con 39 años, muchos pensarían que el delantero colombiano Radamel Falcao García estaría pensando en su retiro del mundo del fútbol.

Sin embargo, ‘El Tigre’ ha reiterado que todavía no cree que deba dar un paso al costado y despedirse del deporte que tanto ama.

Falcao se encuentra actualmente como agente libre y aunque muchos pensaron que tras su salida de Millonarios ningún equipo lo querría, hay uno que confesó haber adelantado conversaciones con el futbolista cafetero.

Se trata del equipo paraguayo Cerro Porteño, del cual uno de sus dirigentes confesó que han tenido contactos iniciales con el colombiano.

El dirigente del conjunto azulgrana, Enrique Biedermann, reveló que, aunque las conversaciones no han avanzado mucho, están interesados en que Falcao se una a su plantel.

Durante una entrevista con el programa ‘Vbar' de Caracol Radio, el dirigente del club paraguayo explicó: “Hay algunos contactos por Falcao García”.

“Pero por ahora no se ha prosperado. Estaremos atentos a lo que pase más adelante. Hay un tema claro y es que a quién no le gustaría tenerlo en su equipo”, añadió.

Por ahora, el referente del seleccionado colombiano sigue sin conocer el equipo para el que jugara este 2026.

El último club para el que jugó fue para Millonarios, equipo en el que estuvo hasta julio de 2025 desde su llegada en julio de 2024.

Con los ‘Embajadores’, Radamel Falcao García, de 39 años, anotó 11 goles en los 29 partidos que disputó.

Su último partido con Millonarios fue el pasado 19 de junio, en la caída 2-1 de los embajadores en el clásico capitalino contra Independiente Santa Fe en la fecha 6 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay I-2025.