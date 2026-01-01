NTN24
Jueves, 01 de enero de 2026
Luis Suárez

Ni Luis Díaz ni Dayro Moreno: este es el delantero que se convirtió en el colombiano más goleador del 2025

enero 1, 2026
Por: Diana Pérez
Luis Díaz junto a Luis Suárez | Foto: EFE
Luis Díaz junto a Luis Suárez | Foto: EFE
El artillero, de 28 años, terminó el año celebrando un triplete en el triunfo 4-0 del Sporting frente al Rio Ave en la jornada 16 de la Primeira Liga de Portugal.

Son varios los jugadores colombianos que terminaron el 2025 de la mejor manera. Algunos ganaron títulos en su llegada a sus nuevos clubes y otros lograron demostrar su gran nivel.

Aunque Luis Díaz fue uno de los delanteros que más acaparó los titulares por su espectacular temporada con el Bayern Múnich, no fue el artillero goleador colombiano del año.

Por encima suyo está su compatriota y compañero en la selección Colombia, Luis Suárez quien vive uno de los mejores momentos de su carrera.

El delantero del Sporting de Lisboa terminó el año por todo lo alto al convertirse en el goleador colombiano del 2025.

o

Suárez, quien destacó de manera formidable al ser fundamental en el triunfo de la ‘Tricolor’ ante Venezuela en la última fecha de eliminatorias sudamericanas, demostró que también es indispensable en su club.

El artillero, de 28 años, terminó el año celebrando un triplete en el triunfo 4-0 del Sporting frente al Rio Ave en la jornada 16 de la Primeira Liga de Portugal.

Con esto, Suárez acumuló un total de 37 goles, consolidándose como el goleador colombiano del 2025.

El artillero samario superó al guajiro Luis Díaz quien hizo 23 goles y a los delanteros Hugo Rodallega con 27 tantos y Dayro Moreno con 26 anotaciones.

Otros nombres que hacen parte de la cuota goleadora colombiana son: Alfredo Morelos con 21 goles, Jhon Córdoba con 19 tantos, Jhon Jáder Durán con 17 anotaciones, Díber Cambindo con 17 goles y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández con 14 tantos.

