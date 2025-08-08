Este es el puesto al que subió la Vinotinto Femenina

Este jueves la FIFA actualizó el ranking femenino de las selecciones mundiales en el que la Vinotinto Femenina logró subir dos puestos.

Dirigidas por Ricardo Belli las jóvenes pasaron de ubicarse el lugar número 48 a subir a la casilla número 46, a pesar de que no pudiera pasar de ronda en la Copa América Femenina.

El conjunto terminó en el cuarto lugar del Grupo B con solo 4 puntos que alcanzó después de una victoria 7-1 contra Bolivia, un empate sin goles con Colombia y dos derrotas ante Brasil y Paraguay.

Entretanto España, subcampeona de Europa, recuperó el primer lugar, desplazando a Estados Unidos.

En el tercer puesto se ubica Suecia, seguida de Inglaterra. Completa el top 5 Alemania.