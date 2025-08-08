NTN24
Viernes, 08 de agosto de 2025
Viernes, 08 de agosto de 2025
La Vinotinto

Este es el puesto al que subió la Vinotinto Femenina

agosto 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Selecciones femeninas de fútbol de Colombia y Venezuela - AFP
Selecciones femeninas de fútbol de Colombia y Venezuela - AFP
En el tercer puesto se ubica Suecia, seguida de Inglaterra. Completa el top 5 Alemania.

Este jueves la FIFA actualizó el ranking femenino de las selecciones mundiales en el que la Vinotinto Femenina logró subir dos puestos.

Dirigidas por Ricardo Belli las jóvenes pasaron de ubicarse el lugar número 48 a subir a la casilla número 46, a pesar de que no pudiera pasar de ronda en la Copa América Femenina.

o

El conjunto terminó en el cuarto lugar del Grupo B con solo 4 puntos que alcanzó después de una victoria 7-1 contra Bolivia, un empate sin goles con Colombia y dos derrotas ante Brasil y Paraguay.

Entretanto España, subcampeona de Europa, recuperó el primer lugar, desplazando a Estados Unidos.

En el tercer puesto se ubica Suecia, seguida de Inglaterra. Completa el top 5 Alemania.

Temas relacionados:

La Vinotinto

Copa América Femenina

Selección de Venezuela

Ranking FIFA

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Se le ha desconocido su presunción de inocencia y se ha mancillado su honor": Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Un robo descarado": excandidato presidencial nicaragüense Juan Sebastián Chamorro sobre legislación del territorio fronterizo en el país

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Lamentablemente en Venezuela es un delito pensar diferente": hermanas de activista político desaparecido

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Caso Bolsonaro: ¿se criminaliza la política o se castiga un delito?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Visitante observa cuadro de la tragedia de Hiroshima - Foto EFE
Hiroshima

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Vicky Dávila - EFE
Colombia

"Petro quiere quedarse porque él en el fondo es como Chávez, como Maduro, como Fidel y puede ser peor": precandidata Vicky Dávila lanza advertencias sobre el Gobierno Petro

Foto de referencia (AFP)
Marina

Alto mando de la Marina de EE. UU. lanza advertencia sobre el Ejército venezolano: "no es una nación estable"

Bill y Hillary Clinton - Foto AFP
Caso Jeffrey Epstein

Comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos cita a Bill y Hillary Clinton en investigación por caso Epstein

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Dina Boluarte, presidente de Perú - Foto EFE
Perú

Gobierno de Perú rechaza declaraciones del presidente Petro sobre supuesta apropiación de un territorio colombiano

Más de Deportes

Ver más
Kevin Mier, arquero colombiano en el Cruz Azul / FOTO: EFE
Kevin Mier

“Seven Mier”: Las críticas que le están lloviendo al portero de la Selección Colombia tras recibir siete goles en un solo tiempo

La futbolista venezolana Deyna Castellanos disputando el balón con la colombiana Daniela Arias | Foto: EFE
Copa América

La selección Colombia se repartió puntos con Venezuela en su debut en la Copa América Femenina 2025: así quedaron en tabla de posiciones

Octavos de final UEFA Champions League - Foto EFE
Fútbol europeo

Grande europeo le dice adiós a goleador sudamericano luego de una década: su destino está en Latinoamérica

Opinión

Ver más
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Ajusticiamiento de la Justicia en Colombia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
María Elvira Salazar - AFP
La Noche

¿En qué consiste la Ley Dignidad 2025 promovida por las congresistas María Elvira Salazar y Verónica Escobar?

Parapentista. (Canva - Foto de referencia)
Tragedia

Hallan sin vida en Colombia a parapentista que se encontraba desaparecido desde mayo pasado tras ser abrigado por una nube

Policía de Estados Unidos | Foto referencia: AFP
Estados Unidos

Estados Unidos afirma haber detenido a un cabecilla de la MS-13

Kevin Mier, arquero colombiano en el Cruz Azul / FOTO: EFE
Kevin Mier

“Seven Mier”: Las críticas que le están lloviendo al portero de la Selección Colombia tras recibir siete goles en un solo tiempo

Garzón vive, la historia de Jaime Garzón en RCN Total
RCN Total

Garzón Vive, una serie marcada por el humor y la valentía de un periodista disruptivo, ya la puedes encontrar en RCN Total

Paso a paso para preparar una rica y deliciosa pasta capresa - Foto referencia: Canva
Ponte al Día

Paso a paso para preparar una rica y deliciosa pasta capresa

La futbolista venezolana Deyna Castellanos disputando el balón con la colombiana Daniela Arias | Foto: EFE
Copa América

La selección Colombia se repartió puntos con Venezuela en su debut en la Copa América Femenina 2025: así quedaron en tabla de posiciones

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano