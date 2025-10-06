Este es el rival confirmado de Colombia en los octavos de final del Mundial Sub-20: fecha y hora del encuentro crucial

Colombia igualó este domingo 1-1 ante Nigeria en el cierre del Grupo F y logró la clasificación a los octavos de final del Mundial Sub-20 en Chile como líder de la zona. En la otra llave, Noruega empató por el mismo resultado con Arabia Saudita y accedió en la segunda posición.

La selección cafetera empezó dominando y se adelantó gracias a un disparo desde el centro del área de Kéner González en el 51', en el Estadio Fiscal de Talca, a unos 250 km al sur de Santiago.

"Somos un equipo que crea mucho. El balón llega mucho al área (...) intentamos y al final llegó", celebró González, que anotó el segundo gol de Colombia en el Mundial que se juega en Chile.

Los nigerianos no se rindieron e igualaron en el 86' a través de Daniel Bameyi, que convirtió tras un penal sancionado por el pedido de revisión de una mano en el área por parte del técnico de la selección africana.

"Sabíamos que iba a ser un grupo muy muy bravo. Competimos los tres partidos para ganarlos, y yo creo que hoy fue el partido donde quizá han pasado más dificultades, pero siempre fuimos al frente y buscamos ganar", destacó el técnico colombiano César Torres.

Pese al empate, Colombia pasó como líder del grupo y Nigeria como uno de los mejores terceros.

El rival de la selección Colombia en octavos de final saldrá del Grupo E, donde Sudáfrica venció 2-1 a la ya clasificada Estados Unidos y avanzó a los octavos, mientras que Francia goleó 6-0 a Nueva Caledonia y también estará en la siguiente ronda como uno de los mejores terceros.

Los tres clasificados sumaron seis puntos en el Grupo E, pero Estados Unidos (+10) y Sudáfrica (+5) tuvieron mejor diferencia de gol que Francia (+4).

Así las cosas, la selección Colombia se medirá a Sudáfrica en octavos de final que accedió segunda de su zona.

La selección cafetera se medirá a los africanos en el crucial juego este miércoles 8 de octubre a las 2:30 de la tarde (hora de Bogotá). El encuentro se podrá ver por la señal abierta del Canal RCN y su aplicación.

Así se disputarán las llaves de octavos de final del Mundial Sub-20: