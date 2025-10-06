NTN24
Lunes, 06 de octubre de 2025
Lunes, 06 de octubre de 2025
Selección Colombia sub-20

Este es el rival confirmado de Colombia en los octavos de final del Mundial Sub-20: fecha y hora del encuentro crucial

octubre 6, 2025
Por: Luis Cifuentes-Agencia France Presse - AFP
Selección Colombia en el Mundial Sub-20 - Foto: EFE
Selección Colombia en el Mundial Sub-20 - Foto: EFE
La selección cafetera accedió como primera de su grupo y ya tiene rival confirmado para la siguiente fase.

Colombia igualó este domingo 1-1 ante Nigeria en el cierre del Grupo F y logró la clasificación a los octavos de final del Mundial Sub-20 en Chile como líder de la zona. En la otra llave, Noruega empató por el mismo resultado con Arabia Saudita y accedió en la segunda posición.

La selección cafetera empezó dominando y se adelantó gracias a un disparo desde el centro del área de Kéner González en el 51', en el Estadio Fiscal de Talca, a unos 250 km al sur de Santiago.

"Somos un equipo que crea mucho. El balón llega mucho al área (...) intentamos y al final llegó", celebró González, que anotó el segundo gol de Colombia en el Mundial que se juega en Chile.

o

Los nigerianos no se rindieron e igualaron en el 86' a través de Daniel Bameyi, que convirtió tras un penal sancionado por el pedido de revisión de una mano en el área por parte del técnico de la selección africana.

"Sabíamos que iba a ser un grupo muy muy bravo. Competimos los tres partidos para ganarlos, y yo creo que hoy fue el partido donde quizá han pasado más dificultades, pero siempre fuimos al frente y buscamos ganar", destacó el técnico colombiano César Torres.

Pese al empate, Colombia pasó como líder del grupo y Nigeria como uno de los mejores terceros.

El rival de la selección Colombia en octavos de final saldrá del Grupo E, donde Sudáfrica venció 2-1 a la ya clasificada Estados Unidos y avanzó a los octavos, mientras que Francia goleó 6-0 a Nueva Caledonia y también estará en la siguiente ronda como uno de los mejores terceros.

o

Los tres clasificados sumaron seis puntos en el Grupo E, pero Estados Unidos (+10) y Sudáfrica (+5) tuvieron mejor diferencia de gol que Francia (+4).

Así las cosas, la selección Colombia se medirá a Sudáfrica en octavos de final que accedió segunda de su zona.

La selección cafetera se medirá a los africanos en el crucial juego este miércoles 8 de octubre a las 2:30 de la tarde (hora de Bogotá). El encuentro se podrá ver por la señal abierta del Canal RCN y su aplicación.

Así se disputarán las llaves de octavos de final del Mundial Sub-20:

  • Chile - México
  • Argentina – Nigeria
  • Ucrania - España
  • Colombia - Sudáfrica
  • Estados Unidos – Italia
  • Marruecos – Corea del Sur
  • Paraguay – Noruega
  • Japón - Francia

Temas relacionados:

Selección Colombia sub-20

Mundial Sub 20

Octavos de Final

Sudáfrica

Fútbol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Usa el presidente Petro las violentas protestas propalestinas en Colombia como herramienta política para atacar a la ANDI?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Esto no fue una detención, fue un acto de terror”: el régimen de Maduro intensifica la persecución en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Donald Trump evalúa una llamada fase dos del despliegue militar en aguas del Caribe: “Vamos a parar el tráfico de drogas”

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan controversia por anuncio de ICE en el Super Bowl durante presentación de Bad Bunny

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No solamente pone en riesgo la vida de los empresarios, sino también la seguridad económica del país": presidente del Consejo Gremial Nacional de Colombia sobre declaraciones de Petro contra el sector

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Segundo día de cierre del Gobierno de EE. UU.: el presidente Trump anunció "miles" de despedidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Israel - Hamás

"La respuesta de Hamás no es una rendición": periodista experto en Medio Oriente sobre propuesta de paz liderada por Donald Trump

Protestas en Bogotá (AFP)
Protestas

Rechazo en Colombia a vandalismo de encapuchados en protestas pro Palestina: sectores cuestionan postura del presidente Petro

José Daniel Ferrer - AFP
Cuba

Confirman decisión de José Daniel Ferrer de salir de Cuba cuando el régimen lo libere: "donde quiera que resida, será siempre un ejemplo para todos"

Foto: Senador Rick Scott en entrevista para NTN24
Régimen de Maduro

"Esperaría que Maduro vea que sus días están contados y huya a Rusia o China antes": senador Rick Scott sobre conflicto armado formal de EE. UU. contra los carteles en el Caribe

Ataque de Estados Unidos en el Caribe - Captura de video proporcionado por el Gobierno de EE. UU.
Donald Trump

Este es el documento en el que Donald Trump declara "conflicto armado formal" contra los carteles de drogas

Más de Deportes

Ver más
Néstor Lorenzo, DT. previo al último juego de las eliminatorias ante Venezuela - Foto: AFP
Selección Colombia

“El que dice que a Venezuela se le gana fácil está equivocado”: el análisis de Néstor Lorenzo, previo al último juego de las Eliminatorias ante la Vinotinto

José Morinho y Richard Ríos | Foto: EFE
José Mourinho

José Mourinho mostró su respaldo al Richard Ríos ante las duras críticas que recibe en Portugal por su rendimiento: “veo razones para protegerlo al máximo”

Neymar Jr - EFE
Brasil

"No tenemos otro futbolista como él": Ronaldo Nazário aboga por la participación Neymar en el Mundial de 2026

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Néstor Lorenzo, DT. previo al último juego de las eliminatorias ante Venezuela - Foto: AFP
Selección Colombia

“El que dice que a Venezuela se le gana fácil está equivocado”: el análisis de Néstor Lorenzo, previo al último juego de las Eliminatorias ante la Vinotinto

El Payaso IT llegará a las plataformas streaming - Foto referencia: AFP
Streaming

El Payaso "IT" llegará a las plataformas streaming y ya se conoce la fecha de estreno de esta terrorífica historia

Guns N' Roses | Foto: EFE
Guns N' Roses

Secretaria de Gobierno de Bogotá no autorizó en primera instancia la realización del concierto de Guns N' Roses

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil - Foto: AFP
Jair Bolsonaro

Expresidente brasilero Jair Bolsonaro ha sido hospitalizado, según uno de sus hijos

Jimmy Kimmel, comediante estadounidense (AFP)
Jimmy Kimmel

"La amenaza del gobierno de silenciar a un comediante que no le gusta al presidente es antiestadounidense": Jimmy Kimmel volvió a la TV y apuntó contra Trump

Grammy - Foto EFE/ Bandera de Colombia - Foto de referencia Canva
Latin Grammy

Ni Maluma, Karol G o Shakira: este es el artista colombiano más nominado a los Latin Grammy 2025

Foto referencia de un pandillero capturado en Guatemala | AFP
Guatemala

Justicia en Guatemala condenó a 46 pandilleros a 178 años de cárcel por delitos de extorsión y asesinato

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda