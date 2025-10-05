Alarma en la selección Colombia luego de que una de sus figuras, convocadas para los amistosos de octubre, saliera lesionado en Italia

En el transcurso de la fecha 6 de la Serie A se disputó el partido entre Udinese y Cagliari que terminó 1-1 con anotaciones de Gennaron Borrelli para los visitantes y de Kabasele para dejar cifras concretas y repartirse los puntos.

Sin embargo, Cagliari sufrió una baja al minuto 18 cuando el defensor colombiano Yerry Mina pidió cambio debido a molestias que sintió mientras se desarrollaba el partido. El jugador cafetero venía con molestias en el transcurso de la semana.

El técnico decidió incluirlo en la lista de convocados y ponerlo de titular para el partido de hoy pese a que recién había viajado a Barcelona para tratarse una molestia que tenía.

Ahora en la selección Colombia están a la espera de saber el dictamen de la molestia de Yerry Mina, quien fue convocado para los dos amistosos de la ‘tricolor’ frente a México y a Canadá en octubre.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo ya comenzaron a concentrarse en Texas para la disputa de estos partidos y poco a poco van llegando los convocados para comenzar a preparar estos compromisos.