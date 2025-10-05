NTN24
Alarma en la selección Colombia luego de que una de sus figuras, convocadas para los amistosos de octubre, saliera lesionado en Italia

octubre 5, 2025
Por: Redacción NTN24
La Selección Colombia tendría varias novedades para la doble fecha FIFA - Foto: EFE
La ‘tricolor’ prepara sus partidos ante México y Canadá y está a la espera del dictamen final para saber si puede contar con el jugador.

En el transcurso de la fecha 6 de la Serie A se disputó el partido entre Udinese y Cagliari que terminó 1-1 con anotaciones de Gennaron Borrelli para los visitantes y de Kabasele para dejar cifras concretas y repartirse los puntos.

o

Sin embargo, Cagliari sufrió una baja al minuto 18 cuando el defensor colombiano Yerry Mina pidió cambio debido a molestias que sintió mientras se desarrollaba el partido. El jugador cafetero venía con molestias en el transcurso de la semana.

El técnico decidió incluirlo en la lista de convocados y ponerlo de titular para el partido de hoy pese a que recién había viajado a Barcelona para tratarse una molestia que tenía.

Ahora en la selección Colombia están a la espera de saber el dictamen de la molestia de Yerry Mina, quien fue convocado para los dos amistosos de la ‘tricolor’ frente a México y a Canadá en octubre.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo ya comenzaron a concentrarse en Texas para la disputa de estos partidos y poco a poco van llegando los convocados para comenzar a preparar estos compromisos.

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Israel - Hamás

"La respuesta de Hamás no es una rendición": periodista experto en Medio Oriente sobre propuesta de paz liderada por Donald Trump

Protestas en Bogotá (AFP)
Protestas

Rechazo en Colombia a vandalismo de encapuchados en protestas pro Palestina: sectores cuestionan postura del presidente Petro

José Daniel Ferrer - AFP
Cuba

Confirman decisión de José Daniel Ferrer de salir de Cuba cuando el régimen lo libere: "donde quiera que resida, será siempre un ejemplo para todos"

Foto: Senador Rick Scott en entrevista para NTN24
Régimen de Maduro

"Esperaría que Maduro vea que sus días están contados y huya a Rusia o China antes": senador Rick Scott sobre conflicto armado formal de EE. UU. contra los carteles en el Caribe

Ataque de Estados Unidos en el Caribe - Captura de video proporcionado por el Gobierno de EE. UU.
Donald Trump

Este es el documento en el que Donald Trump declara "conflicto armado formal" contra los carteles de drogas

