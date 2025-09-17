NTN24
Miércoles, 17 de septiembre de 2025
Miércoles, 17 de septiembre de 2025
Luis Díaz

Este fue el golazo por el que Luis Díaz recibió su primer reconocimiento con el Bayern Múnich

septiembre 17, 2025
Por: Diana Pérez
Luis Díaz | Foto: EFE
Luis Díaz | Foto: EFE
Este miércoles se estrenó con el conjunto alemán en la primera jornada de la fase de liga de la Champions League al enfrentar un viejo conocido de la Premier League, el Chelsea.

El colombiano Luis Díaz sigue cultivando éxitos con el Bayern Múnich, equipo con el que solo lleva unos meses jugando tras su salida del Liverpool.

El guajiro ya acumula 3 goles con los alemanes y uno de ellos ha sido premiado como el mejor de la primera fecha de la Bundesliga.

Se trata del tanto que anotó en el encuentro que enfrentó contra el Leipzig en el Allianz Arena el pasado 22 de agosto.

En ese partido, ‘Lucho’ anotó un golazo en la arrolladora goleada 6-0, en donde puso el segundo tanto para ayudar al triunfo del equipo.

o

Luis recibió un taco en el área de Gnabry, el cual pateó y pegó en el travesaño y el rebote ingresó a la malla rival dándole una ventaja al Bayern.

Los otros dos goles que el colombiano ha anotado han sido: uno en la victoria 3-2 ante el Augsburgo en el que se consagró campeón de la Supercopa de Alemania y el segundo lo hizo contra el Hamburgo en la goleada 5-0.

Este miércoles se estrenó con el conjunto alemán en la primera jornada de la fase de liga de la Champions League al enfrentar un viejo conocido de la Premier League, el Chelsea.

Sin embargo, al extremo de la selección Colombia no le fue tan bien como se esperaba en su primer partido en el campeonato más importante de Europa con el Bayern.

El Bayern logró derrotar al Chelsea en casa con una contundente victoria 3-1 en el estadio Allianz Arena en su primer juego de Champions.

El próximo partido que enfrentará el Bayern Múnich de Luis Díaz y Harry Kane será contra Pafos FC el martes 30 de septiembre en el Alphamega Stadium en Chipre.

Temas relacionados:

Luis Díaz

Bayern Múnich

fútbol alemán

Futbolistas

Gol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Hay una política (antidroga) equivocada y errática”: Expresidente Iván Duque tras la descertificación de EE. UU. a Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El acuerdo de paz instrumentalizó a las víctimas": Íngrid Betancourt cuestiona "impunidad" en sentencia de la JEP a exjefes de las Farc por secuestro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El republicano Díaz-Balart lanzó dura advertencia a Maduro si no deja el poder en Venezuela: "Quedar en polvo y en una bolsa plástica"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan cómo se llevaría a cabo una eventual operación militar estadounidense en Venezuela: "sería quirúrgica y sin tropas en terreno venezolano"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Pensamos que la JEP iba a fallar de otra manera": Luis Mendieta, exsecuestrado por las Farc, sobre este primer polémico fallo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Eliminar el subsidio al diésel es un acierto o desacierto? Análisis de la decisión del presidente de Ecuador que provocó protestas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

"Matar con un misil a tres pasajeros de una lancha desarmada y no blindada es un asesinato”: Gustavo Petro tras ataque de EE. UU. contra una embarcación cargada con droga que salió de Venezuela

Marco Rubio - Gustavo Petro (AFP)
Marco Rubio

"Además de ser errático, no ha sido un buen socio en lo que respecta a enfrentar a los carteles de la droga": Marco Rubio apunta contra Petro tras descertificación de Colombia

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"A mí no me preocupa la ayuda de Estados Unidos": Petro reacciona a descertificación de Colombia en la lucha antidrogas por parte de la administración Trump

Gustavo Petro/ María Claudia Tarazona - Fotos EFE
María Claudia Tarazona

"Los colombianos no podemos dejar que Petro nos defina, un personaje como ese no puede definir la identidad de un país": María Claudia Tarazona

Francisco Barbosa, exfiscal de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

“La principal razón es que el gobierno Petro se alió con los criminales”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre la posible descertificación de Colombia en la lucha antidroga

Más de Deportes

Ver más
Juez de línea - Foto de referencia Canva
Árbitros

"Es un fútbol amateur": garrafal error arbitral desata duras críticas en la liga colombiana

Chelsea | Foto: EFE
Chelsea

Escándalo en la Premier League: Federación Inglesa acusó al Chelsea de infringir 74 cargos relacionados con normas financiaras

Cristiano Ronaldo, futbolista portugués - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

La reacción de Cristiano Ronaldo al recibir la camiseta de la selección Colombia como un regalo mientras grababa un contenido comercial

Opinión

Ver más
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Juez de línea - Foto de referencia Canva
Árbitros

"Es un fútbol amateur": garrafal error arbitral desata duras críticas en la liga colombiana

Chelsea | Foto: EFE
Chelsea

Escándalo en la Premier League: Federación Inglesa acusó al Chelsea de infringir 74 cargos relacionados con normas financiaras

Laura Arenas, ciudadana colombiana
Deportaciones

El sueño americano de una madre hispana se truncó: un cáncer severo y el arresto de su esposo a manos de ICE la llevó a autodeportarse con su hijo

Foto: AFP
Antioquia

Confirman la identidad de los 12 policías que murieron por el ataque a un helicóptero en Antioquia: "El terrorismo segó la vida de 12 valientes"

Descubren en Marruecos dinosaurio con extraña armadura de púas jamás vista en la historia - Foto AFP
Científicos

Descubren en Marruecos dinosaurio con extraña armadura de púas jamás vista en la historia

Cristiano Ronaldo, futbolista portugués - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

La reacción de Cristiano Ronaldo al recibir la camiseta de la selección Colombia como un regalo mientras grababa un contenido comercial

Nicanor Boluarte, hermano de Dina Boluarte | Foto: AFP
Fiscalía de Perú

Fiscalía de Perú allanó casa del hermano de la presidenta Dina Boluarte en caso por presunta corrupción

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda