Este fue el golazo por el que Luis Díaz recibió su primer reconocimiento con el Bayern Múnich

El colombiano Luis Díaz sigue cultivando éxitos con el Bayern Múnich, equipo con el que solo lleva unos meses jugando tras su salida del Liverpool.

El guajiro ya acumula 3 goles con los alemanes y uno de ellos ha sido premiado como el mejor de la primera fecha de la Bundesliga.

Se trata del tanto que anotó en el encuentro que enfrentó contra el Leipzig en el Allianz Arena el pasado 22 de agosto.

En ese partido, ‘Lucho’ anotó un golazo en la arrolladora goleada 6-0, en donde puso el segundo tanto para ayudar al triunfo del equipo.

Luis recibió un taco en el área de Gnabry, el cual pateó y pegó en el travesaño y el rebote ingresó a la malla rival dándole una ventaja al Bayern.

Los otros dos goles que el colombiano ha anotado han sido: uno en la victoria 3-2 ante el Augsburgo en el que se consagró campeón de la Supercopa de Alemania y el segundo lo hizo contra el Hamburgo en la goleada 5-0.

Este miércoles se estrenó con el conjunto alemán en la primera jornada de la fase de liga de la Champions League al enfrentar un viejo conocido de la Premier League, el Chelsea.

Sin embargo, al extremo de la selección Colombia no le fue tan bien como se esperaba en su primer partido en el campeonato más importante de Europa con el Bayern.

El Bayern logró derrotar al Chelsea en casa con una contundente victoria 3-1 en el estadio Allianz Arena en su primer juego de Champions.

El próximo partido que enfrentará el Bayern Múnich de Luis Díaz y Harry Kane será contra Pafos FC el martes 30 de septiembre en el Alphamega Stadium en Chipre.