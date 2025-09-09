Este sería el once inicial con el que Brasil enfrentaría a Bolivia en un partido que puede definir la clasificación de La Vinotinto al repechaje mundialista

La prensa brasileña reveló el posible once inicial con el que Brasil enfrentaría a Bolivia en el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas que puede definir la clasificación de la selección de Venezuela al repechaje de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Para hacerse con el cupo a la repesca mundialista, Bolivia debe vencer a la pentacampeona del mundo en El Alto y esperar que La Vinotinto, en Maturín, no le gane a Colombia, pues en ese caso serán los venezolanos quienes conserven la séptima casilla que les permite esa posibilidad.

En ese sentido, el equipo titular que Carlo Ancelotti elija para el encuentro de este martes puede marcar la propuesta auriverde contra una selección boliviana que hará todo lo posible por derrotarle y buscar su cuarta participación mundialista desde que asistió por tercera y última vez en Estados Unidos 1994.

Dentro de los jugadores brasileños inicialistas frente a Bolivia, que medios de ese país como SporTV prevén, estaría Alisson Becker, arquero del Liverpool de la Premier League y quien suele ser el guardameta titular dentro del equipo.

En la línea defensiva le seguirían bien sea Vitinho o Wesley, como dos posibilidades para la posición de lateral derecho. Ambos jugadores, cabe resaltar, no frecuentan en la alineación habitual, pues en ese sector del campo predomina la presencia ya sea del defensa del Real Madrid Danilo o de Wesley França, de la Roma.

Fabrício Bruno y Alex serían los centrales titulares frente a La Verde, dos jugadores que tampoco suelen ser inicialistas, pero que, en esta ocasión y teniendo en cuanta que la Seleção ya tiene su cupo asegurado al Mundial, verían una oportunidad en aras de que el estratega italiano pruebe nuevas alternativas.

Caio Henrique, del Mónaco, sería el lateral izquierdo para el último choque de la clasificación regional. El defensa de 28 años deberá defender una posición que es usualmente ocupada por Guilherme Arana o Abner Vinícius.

Desde la línea defensiva, exceptuando al portero de los 'Reds', la idea de Ancelotti, de acuerdo con la prensa carioca, sería establecer una rotación en un duelo que para su equipo será de trámite, por lo que Bolivia podría aprovechar que no estarán los principales jugadores en un sector fundamental que le permitiría marcar la diferencia.

En el mediocampo, según lo planteado por SporTV, tampoco estarían presentes los titulares, pues la mayoría de los referentes del equipo no fueron siquiera convocados para la última doble fecha de las Eliminatorias.

Aunque usualmente suelen estar presentes figuras como Raphina, Rodrygo, y Gerson, en esta ocasión jugarían en su lugar Andrey Santos y Paquetá, que no acostumbran a estar en el equipo inicial.

El único de la línea del medio a quien se le haya visto dentro de los titulares en otros partidos con la Canarinha es Bruno Guimarães, centrocampista en el Newcastle United F. C. de la Premier League y con el que, de llegar a ser esa la alineación oficial, el seleccionador buscaría experiencia en la mitad del terreno de juego.

Continuando con la línea de ataque, los elegidos en la ofensiva serían Samuel Lino, Richarlison y Luiz Henrique, que, si bien no frecuentan en la titularidad, sí suelen ser revulsivos de estrellas como Vinícius Júnior y João Pedro.