Exjugador venezolano del Barcelona rechazó a La Vinotinto porque le impusieron jugar en las categorías menores antes de llegar a la absoluta

En los últimos años varios jugadores venezolanos se han destacado como grandes figuras en equipos europeos y principalmente en la liga española.

Este es el caso de jugadores como Juan Arango y recientemente Salomón Rondón, quienes dejaron el nombre de Venezuela en alto gracias a sus grandes actuaciones en equipos como Mallorca y Málaga.

Actualmente, algunos referentes de La Vinotinto también se han destacado en clubes españoles, como es el caso del defensor Jon Aramburu de la Real Sociedad y Yangel Herrera en el Girona.

VEA TAMBIÉN Atenta La Vinotinto: confirman sede que albergará el repechaje al Mundial de 2026 o

No obstante, además de estos nombres, un jugador venezolano hizo parte del Barcelona que ganó todos los títulos posibles al mando de Pep Guardiola, pero no vistió los colores de La Vinotinto como hubiera querido.

Se trata del centrocampista Jeffrén Suárez, quien hoy a sus 37 años se encuentra retirado tras una carrera destacada en Europa en equipos como Barcelona, Sporting de Portugal y Valladolid.

En una reciente entrevista para el podcast Helado Oscuro, el jugador venezolano reveló la razón que lo llevó a desistir de representar a La Vinotinto y por la cual se la jugó por España.

Suárez reveló que una persona lo contactó, pero que no lo trató bien. Según detalló, esa persona lo llamó para que vistiera los colores de La Vinotinto, pero no se trataba de la propuesta que esperaba.

Al ser consultado sobre si se arrepentía de su decisión de rechazar a Venezuela, el mediocampista aseguró que no.

“No me arrepiento porque fui tratado por una persona no muy bien, porque a esa altura yo estaba por dar el salto al primer equipo y se me vino a reunir esa persona y me dijo ‘yo no te quiero para la primera selección, sino para la más pequeñas’”, relató.

“Yo le dije, ¿perdona, estoy en la Sub-21 de España y me quieres para la pequeña’? No. Y justamente después de haber saltado al primer equipo”, añadió.

El exjugador nacido en Ciudad Bolívar reconoció que su decisión no fue la mejor dado que tampoco fue llamado a la absoluta de España.

“Me salió mal, pero bueno tenía que intentarlo”, reconoció.

VEA TAMBIÉN Así quedó el ranking de fútbol femenino de la FIFA: Venezuela subió dos escalones y Colombia mantiene su posición o

“Estaba en Tenerife con 14 años me llama la selección de España. ¿Venezuela me llamó? No. ¿Cuándo me llama? Cuando estaba a punto de dar el salto y me iban a poner en las categorías inferiores jugando en la Sub-21 de titular”, se cuestionó.

Cabe recordar que el ex Barcelona recibió el llamado a La Vinotinto en tres ocasiones. En el 2006, cuando La Vinotinto estaba al mando de Richard Páez; en 2009, cuando era dirigida por César Farías, y en 2015, al mando de Noel Sanvicente.

En la era de Sanvicente, Suárez, luego de su nuevo interés por vestir La Vinotinto, disputó dos partidos amistosos ante Honduras y Panamá.