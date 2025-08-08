NTN24
Viernes, 08 de agosto de 2025
Viernes, 08 de agosto de 2025
La Vinotinto

Exjugador venezolano del Barcelona rechazó a La Vinotinto porque le impusieron jugar en las categorías menores antes de llegar a la absoluta

agosto 8, 2025
Por: Luis Cifuentes
Barcelona ante Athlétic de Bilbao en 2010 - Foto: EFE
Barcelona ante Athlétic de Bilbao en 2010 - Foto: EFE
Así lo confesó el mismo exjugador que dejó las canchas en 2024 tras su paso por varios equipos españolas y ser parte de la era de Pep Guardiola en el equipo ‘culé’.

En los últimos años varios jugadores venezolanos se han destacado como grandes figuras en equipos europeos y principalmente en la liga española.

Este es el caso de jugadores como Juan Arango y recientemente Salomón Rondón, quienes dejaron el nombre de Venezuela en alto gracias a sus grandes actuaciones en equipos como Mallorca y Málaga.

Actualmente, algunos referentes de La Vinotinto también se han destacado en clubes españoles, como es el caso del defensor Jon Aramburu de la Real Sociedad y Yangel Herrera en el Girona.

o

No obstante, además de estos nombres, un jugador venezolano hizo parte del Barcelona que ganó todos los títulos posibles al mando de Pep Guardiola, pero no vistió los colores de La Vinotinto como hubiera querido.

Se trata del centrocampista Jeffrén Suárez, quien hoy a sus 37 años se encuentra retirado tras una carrera destacada en Europa en equipos como Barcelona, Sporting de Portugal y Valladolid.

En una reciente entrevista para el podcast Helado Oscuro, el jugador venezolano reveló la razón que lo llevó a desistir de representar a La Vinotinto y por la cual se la jugó por España.

Suárez reveló que una persona lo contactó, pero que no lo trató bien. Según detalló, esa persona lo llamó para que vistiera los colores de La Vinotinto, pero no se trataba de la propuesta que esperaba.

Al ser consultado sobre si se arrepentía de su decisión de rechazar a Venezuela, el mediocampista aseguró que no.

No me arrepiento porque fui tratado por una persona no muy bien, porque a esa altura yo estaba por dar el salto al primer equipo y se me vino a reunir esa persona y me dijo ‘yo no te quiero para la primera selección, sino para la más pequeñas’”, relató.

Yo le dije, ¿perdona, estoy en la Sub-21 de España y me quieres para la pequeña’? No. Y justamente después de haber saltado al primer equipo”, añadió.

El exjugador nacido en Ciudad Bolívar reconoció que su decisión no fue la mejor dado que tampoco fue llamado a la absoluta de España.

Me salió mal, pero bueno tenía que intentarlo”, reconoció.

o

Estaba en Tenerife con 14 años me llama la selección de España. ¿Venezuela me llamó? No. ¿Cuándo me llama? Cuando estaba a punto de dar el salto y me iban a poner en las categorías inferiores jugando en la Sub-21 de titular”, se cuestionó.

Cabe recordar que el ex Barcelona recibió el llamado a La Vinotinto en tres ocasiones. En el 2006, cuando La Vinotinto estaba al mando de Richard Páez; en 2009, cuando era dirigida por César Farías, y en 2015, al mando de Noel Sanvicente.

En la era de Sanvicente, Suárez, luego de su nuevo interés por vestir La Vinotinto, disputó dos partidos amistosos ante Honduras y Panamá.

Temas relacionados:

La Vinotinto

Convocatoria

Fútbol

Barcelona

Pep Guardiola

César Farías

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Se le ha desconocido su presunción de inocencia y se ha mancillado su honor": Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Ahora toca trabajar, no solamente hablar de la soberanía”: analista sobre la posible intervención militar por parte de EE.UU. contra cárteles del narcotráfico

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"La responsabilidad recae sobre el gobierno en el que están operando estos grupos": coronel jubilado del Ejército de EE. UU. sobre uso de fuerza militar contra cárteles terroristas

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan cómo puede el islam contribuir al entendimiento global en medio de los conflictos mundiales

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Quién dio la orden? A dos meses del atentado de Miguel Uribe las investigaciones apuntan hacia la Segunda Marquetalia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Visitante observa cuadro de la tragedia de Hiroshima - Foto EFE
Hiroshima

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Vicky Dávila - EFE
Colombia

"Petro quiere quedarse porque él en el fondo es como Chávez, como Maduro, como Fidel y puede ser peor": precandidata Vicky Dávila lanza advertencias sobre el Gobierno Petro

Foto de referencia (AFP)
Marina

Alto mando de la Marina de EE. UU. lanza advertencia sobre el Ejército venezolano: "no es una nación estable"

Bill y Hillary Clinton - Foto AFP
Caso Jeffrey Epstein

Comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos cita a Bill y Hillary Clinton en investigación por caso Epstein

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Dina Boluarte, presidente de Perú - Foto EFE
Perú

Gobierno de Perú rechaza declaraciones del presidente Petro sobre supuesta apropiación de un territorio colombiano

Más de Deportes

Ver más
Gleyber Torres, beisbolista venezolana en las Grandes Ligas / FOTO: EFE
Gleyber Torres

Así fue el jonrón con tres carreras del venezolano Gleyber Torres en triunfo de Tigres sobre Azulejos en las Grandes Ligas

Aldana Cometti (d) de Argentina disputa el balón con Linda Caicedo de Colombia. (EFE)
Linda Caicedo

La Copa América aún no termina y la colombiana Linda Caicedo ya tuvo emotivo homenaje: "Una linda emoción"

Néstor Lorenzo DT de la "Tricolor" - Foto EFE
Néstor Lorenzo

Periodista colombiano le envía mensaje y una idea de juego a Néstor Lorenzo para que la selección Colombia juegue como el PSG: “decídase, viejo”

Opinión

Ver más
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Ajusticiamiento de la Justicia en Colombia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Gleyber Torres, beisbolista venezolana en las Grandes Ligas / FOTO: EFE
Gleyber Torres

Así fue el jonrón con tres carreras del venezolano Gleyber Torres en triunfo de Tigres sobre Azulejos en las Grandes Ligas

El 31 de diciembre de 2028 habrá un eclipse total de Luna en nochevieja - Foto NASA/Canva
Eclipse de Luna

Así será el eclipse total que ocurrirá en nochevieja, el último que se podrá ver un 31 de diciembre en varias décadas

Congreso de Colombia | Foto: EFE
Proyecto de ley

"Constituye uno de los episodios más alarmantes en materia de justicia en los últimos años en Colombia": expertos analizan polémico proyecto de ley que beneficiaría a bandas criminales

Aldana Cometti (d) de Argentina disputa el balón con Linda Caicedo de Colombia. (EFE)
Linda Caicedo

La Copa América aún no termina y la colombiana Linda Caicedo ya tuvo emotivo homenaje: "Una linda emoción"

Washington Abdala, embajador de Uruguay ante la OEA - Foto: EFE
Venezuela

"Hay varios países que están en silencio mortal": Washington Abdala, exembajador de Uruguay ante la OEA, sobre nuevo reporte de violación de derechos humanos en Venezuela

Foto de referencia (Canva)
Alerta

EE. UU. emitió nuevamente un listado de países con alerta de "no viajar": aparece Venezuela y otro país de América

Néstor Lorenzo DT de la "Tricolor" - Foto EFE
Néstor Lorenzo

Periodista colombiano le envía mensaje y una idea de juego a Néstor Lorenzo para que la selección Colombia juegue como el PSG: “decídase, viejo”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano