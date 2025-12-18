Shakira baja el telón de su gira y publica mensaje conmovedor: "Gracias por ayudarme a materializar este sueño"

La artista colombiana Shakira inició en febrero de 2025, en Brasil, su gira “Las mujeres ya no lloran World Tour”.

Después de meses recorriendo distintos países y escenarios, el telón bajó en Argentina, lo que marca el cierre de la primera etapa de una gira que ha sido ampliamente exitosa.

Con más de 80 fechas realizadas hasta la fecha, la barranquillera ha batido múltiples récords y se ha consolidado como la artista latina más taquillera de todos los tiempos, de acuerdo con Billboard Colombia.

De igual manera, Shakira lidera el ranking Top Latin Tours 2025 de Billboard Boxscore, luego de recaudar más de 327 millones de dólares con su reciente gira mundial.

Como resultado de sus éxitos, la artista colombiana público un video en compañía de un gran mensaje agradeciendo a todos sus fans.

Shakira anunció que “acaba la primera etapa de esta gira histórica en la que juntos nos hemos inventado un camino propio”. Expresó gratitud hacia sus fans por haberla acompañado y apoyado a través de los años: “Gracias por ayudarme a materializar este sueño que se soñó hace treinta años”.

“Los conciertos de Argentina fueron el broche de oro de una gira que no existía en ningún papel y que fue construida con tesón y esfuerzo, paso a paso”, comentó.

De igual manera, dedicó palabras profundamente emotivas a sus hijos y público por haber sido su mayor sostén en este camino: “A mi más grande apoyo, mis maestros Milan y Sasha, gracias por enseñarme a luchar con una nueva valentía, como nunca antes. Y a ustedes, mis fans, que ya son mucho más que eso, gracias por darme cada día una fuerza extraordinaria que desconocía, por acompañarme en todas las batallas que exigía esta hazaña y por caminar a mi lado con los pies descalzos, sin importar el terreno que nos haya tocado”.

Concluyó su mensaje recordando que “la realidad solo se transforma cuando confiamos en el otro, y ustedes en mí han confiado”. “Los amo”.