NTN24
Jueves, 18 de diciembre de 2025
Jueves, 18 de diciembre de 2025
Mundial 2026

Néstor Lorenzo confirmó que la Selección Colombia tendrá un partido de despedida antes del Mundial 2026: posible ciudad y rival

diciembre 18, 2025
Por: Luis Cifuentes
Jugadores selección Colombia dentro del 11 ideal de la Conmebol - Foto: EFE
Jugadores selección Colombia dentro del 11 ideal de la Conmebol - Foto: EFE
El entrenador argentino busca preparar desde ya la cita orbital que se disputará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

La Selección Colombia buscará hacer uno de los mejores mundiales de su historia en 2026 y así lo entiende el propio entrenador argentino Néstor Lorenzo, quien desde ya piensa en los preparativos para la Copa del Mundo.

A menos de seis meses del inicio de la cita orbital, el director técnico buscará la mejor preparación para su equipo que regresa a un Mundial después de ocho años.

En diálogo con ESPN, Lorenzo dio detalles de la preparación previa que tendrá la selección cafetera antes de su debut ante Uzbekistán el 17 de junio de 2026.

o

El entrenador confirmó que está previsto un partido de despedida en Colombia, pero dejó en claro que sería un partido de competencia y no solamente de exhibición.

Ya está planificado, como no tengo confirmación, no puedo decir, pero en Colombia, en altura similar a México, donde entrenemos y juguemos un partido de despedida en el país, luego vamos a Estados Unidos”, señaló el seleccionador.

En ese sentido, reiteró que “no es solo despedida, es sobre todo preparación”, lo que deja en claro que se está buscando un rival competitivo para preparar el Mundial 2026.

o

Además, aseguró que sería en una ciudad de altura, como Bogotá, teniendo en cuenta que la Selección Colombia tendrá que disputar dos encuentros en Ciudad de México y Guadalajara, ubicadas a 2.200 y 1.700 metros sobre el nivel del mar.

Así las cosas, el partido de despedida podría disputarse en junio próximo, días antes del inicio de la Copa del Mundo.

Cabe resaltar que la Selección cafetera también tendrá dos encuentros posiblemente ante Francia y Croacia en marzo próximo.

Temas relacionados:

Mundial 2026

Selección Colombia

Fútbol

Néstor Lorenzo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Lo que hoy vive el departamento del Cauca es el desatino absoluto de la Paz Total": exgobernador del Cauca tras cruento ataque terrorista en el municipio de Buenos Aires

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Se admira la coherencia de María Corina, siempre ha manejado el mismo discurso": palabras de la periodista Salud Hernández sobre la agenda de la Premio Nobel de Paz en Oslo

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Tenso debate en el Congreso de EE. UU. sobre operaciones cerca de Venezuela: congresista republicano expuso fotografía de legislador demócrata con Maduro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuál es el alcance de la relación entre Irán y Venezuela que denuncia EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué impacto tiene acuerdo militar de Estados Unidos con país sudamericano en medio de presión sobre régimen de Maduro?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Deportes

Ver más
Juan Arango, exfutbolista venezolano - Foto: EFE
Juan Arango

Así fue el debut del hijo del exjugador Vinotinto Juan Arango en la primera división en España

Jugadores selección Colombia dentro del 11 ideal de la Conmebol - Foto: EFE
Selección Colombia

Jugador de la selección Colombia, clave en el esquema de Néstor Lorenzo, será operado de la rodilla a seis meses del Mundial

Caos y descontrol tras llegada de Lionel Messi a estadio de Calcuta - Foto AFP
Lionel Messi

Caos y descontrol tras llegada de Lionel Messi a estadio de Calcuta

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Familiares de presos políticos piden su liberacióna antes de Navidad - Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

"Se trata de una política generalizada en contra de todos los sectores de la sociedad civil": analista sobre presos políticos en Venezuela

Portaviones Gerald Ford - Foto Comando Sur de Estados Unidos
Despliegue militar

Comando Sur publica imagen de la actividad aérea en el portaviones Gerald Ford cuando Cartel de los Soles es declarado como Organización Terrorista

Nicolás Maduro junto a Daniel Ortega | Foto: EFE
Dictadura

“Hay historias de dictaduras en Latinoamérica, pero eran políticas, las de ahora son el crimen organizado trasnacional”: Héctor Schamis

Foto de flotilla de aviones
Despliegue militar

Un bombardero B-52 acompañado de varios aviones de guerra FA-18 vuelan cerca de la costa de Venezuela

María Corina Machado
María Corina Machado, Nobel de Paz

¿Cómo salió María Corina Machado de Venezuela? ¿Aviones de combate F18 de EEUU escoltaron su salida?

Spotify | Foto: EFE
Spotify

Así quedaría el aumento de precios que estaría evaluando Spotify para Latinoamérica y Estados Unidos

Julieta Makintach, jueza apartada del caso de la muerte de Maradona - Foto: EFE
Juicio

Jueza es destituida por documental clandestino sobre juicio a Maradona

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre