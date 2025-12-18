Néstor Lorenzo confirmó que la Selección Colombia tendrá un partido de despedida antes del Mundial 2026: posible ciudad y rival

La Selección Colombia buscará hacer uno de los mejores mundiales de su historia en 2026 y así lo entiende el propio entrenador argentino Néstor Lorenzo, quien desde ya piensa en los preparativos para la Copa del Mundo.

A menos de seis meses del inicio de la cita orbital, el director técnico buscará la mejor preparación para su equipo que regresa a un Mundial después de ocho años.

En diálogo con ESPN, Lorenzo dio detalles de la preparación previa que tendrá la selección cafetera antes de su debut ante Uzbekistán el 17 de junio de 2026.

El entrenador confirmó que está previsto un partido de despedida en Colombia, pero dejó en claro que sería un partido de competencia y no solamente de exhibición.

“Ya está planificado, como no tengo confirmación, no puedo decir, pero en Colombia, en altura similar a México, donde entrenemos y juguemos un partido de despedida en el país, luego vamos a Estados Unidos”, señaló el seleccionador.

En ese sentido, reiteró que “no es solo despedida, es sobre todo preparación”, lo que deja en claro que se está buscando un rival competitivo para preparar el Mundial 2026.

Además, aseguró que sería en una ciudad de altura, como Bogotá, teniendo en cuenta que la Selección Colombia tendrá que disputar dos encuentros en Ciudad de México y Guadalajara, ubicadas a 2.200 y 1.700 metros sobre el nivel del mar.

Así las cosas, el partido de despedida podría disputarse en junio próximo, días antes del inicio de la Copa del Mundo.

Cabe resaltar que la Selección cafetera también tendrá dos encuentros posiblemente ante Francia y Croacia en marzo próximo.