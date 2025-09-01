NTN24
Exdelantero sudamericano del Real Madrid que se enfrentó a equipo colombiano seguirá en prisión tras decisión un Tribunal de su país

septiembre 1, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Partido amistoso entre Real Madrid y Santa Fe en 2008 - Foto AFP
Partido amistoso entre Real Madrid y Santa Fe en 2008 - Foto AFP
El exatacante que brilló en el equipo merengue, con el que enfrentó a Santa Fe de Colombia en 2008, fue condenado en 2017 y su sentencia quedó firme desde 2022.

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil informó este lunes que el exatacante del Real Madrid y la pentacampeona del Mundial de fútbol permanecerá en prisión, donde ya completa tres años.

La decisión fue tomada por mayoría de votos en sesión virtual del que es el más alto tribunal del Poder Judicial de Brasil y posee las atribuciones propias de una Corte Suprema y de un Tribunal Constitucional.

o

Tras haber brillado en varios de los equipos más grandes de Europa y haber figurado en clubes de su país y de la propia Seleção junto a figuras como Ronaldinho, Ronaldo y Adriano, entre otros, el jugador tuvo un inesperado final para su carrera.

Se trata del exfutbolista Robinho, quien enfrentó a Independiente Santa Fe en 2008 en el partido amistoso en el que el Real Madrid le ganó 2 a 1 a los cardenales, en un recordado encuentro para el fútbol colombiano.

Robinho, debido a lo que ocurrió tiempo después cuando ya estaba en Italia, seguirá preso en una cárcel de Sao Paulo en la que está pagando una condena de nueve años por violación colectiva, luego de que el STF de su país rechazara un recurso de su defensa que buscaba su libertad.

El delito ocurrió en 2013 en una discoteca de Milán, cuando Robinho jugaba para el AC Milan. La víctima era una joven albanesa que celebraba su cumpleaños número 23.

o

La justicia italiana lo condenó en 2017 y la sentencia quedó firme en 2022, pero en marzo de 2024 el Superior Tribunal de Justicia (STJ) brasileño homologó la condena extranjera y ordenó el inicio inmediato del cumplimiento de la pena.

El exfutbolista se entregó en ese momento a las autoridades brasileñas y desde ese momento sus abogados han presentado varios recursos para intentar revertir el encarcelamiento.

En noviembre, el STF ya había confirmado por mayoría la validez de la transferencia de la pena a Brasil y ahora rechazó los llamados "embargos de declaración", un recurso destinado a aclarar decisiones judiciales.

La defensa del exatacante de 41 años argumentaba que el STJ no habría considerado adecuadamente un voto divergente sobre la aplicación de la ley de migración entre Italia y Brasil, norma que permitió la convalidación de la condena.

El ministro Luiz Fux, relator del caso, estimó que el pedido era inadecuado al tratarse de un intento de revertir el resultado del juicio, no de aclarar la decisión.

Italia, cabe señalar, recurrió al acuerdo bilateral con Brasil porque la Constitución brasileña prohíbe la extradición de sus ciudadanos.

o

Robson de Souza, como es su nombre de pila, por su parte, continúa considerándose inocente a la fecha y alega que la relación fue consensuada.

