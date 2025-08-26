NTN24
Martes, 26 de agosto de 2025
Jugadores selección de Bolivia - Foto. EFE
Eliminatorias Sudamericanas

Con calculadora en mano e importantes novedades, estos son los elegidos por Bolivia para enfrentar a Colombia y Brasil por Eliminatorias

agosto 26, 2025
Por: Natalya Baquero González
Con cuatro novedades dentro de su convocatoria de la Verde, los dirigidos por Óscar Villegas se jugarán sus dos últimas chances para hacerse un lugar en la cita mundialista de 2026, en la última jornada doble de las eliminatorias.

La selección de Bolivia hizo oficial la lista de sus elegidos para enfrentar los dos últimos juegos de las clasificatorias sudamericanas, jornada en la que enfrentará a Colombia el 4 de septiembre en Barranquilla y Brasil en El Alto el 9 del mismo mes, partidos decisivos en sus aspiraciones de poder regresar a un Mundial.

La Verde, que aún cuenta con posibilidades matemáticas para clasificarse a la Copa del Mundo de 2026, contara con par de variantes dentro de su nómina. El equipo dirigido por Óscar Villegas dio a conocer sus 28 jugadores convocados para una de las fechas determinantes en sus aspiraciones mundialistas.

Para los juegos ante la Tricolor y la Canarinha, el conjunto Bolivia tiene cuatro novedades, dentro de las que se destacan la convocatoria por primera vez de jugadores como Darío Torrico y Gustavo Peredo, así como el regreso de Carlos Melgar, quien podría tener la oportunidad de debutar con la absoluta, pues, aunque ha jugado amistosos, también se destaca el retorno de Henry Vaca, un delantero que se destaca por su desequilibrio en el ataque.

Asimismo, contará con la presencia de Miguel Terceros, de 21 años, el cual actualmente es uno de los goleadores de las Eliminatorias junto a Lionel Messi, el joven atacante ya sabe qué es marcarle a Colombia, pues fue él quien le dio triunfo a La Verde en el juego de ida de las clasificatorias sudamericanas en El Alto a su selección el 10 de octubre del 2024.

Bolivia, que durante las 16 fechas disputadas ha recibido un total de 32 goles, 11 de ellos fueron en las goleadas ante Brasil y Argentina; su rendimiento en condición de visitante tampoco ha sido el óptimo, pues de los ocho encuentros disputados fuera de casa solo marcaron en cuatro ocasiones y recibieron 25 anotaciones en contra.

o

A pesar de que los números y las estadísticas no los favorecen, los dirigidos por Óscar Villegas, octavos con 17 unidades, aún cuentan con la posibilidad de quedarse por lo menos con el cupo a repechajes. Para eso, no pueden dar ventaja ante Colombia y Brasil, y esperar que Venezuela, quien ocupa la séptima casilla, no sume de a tres.

La Tricolor buscará sellar su clasificación ante la Verde

El próximo jueves 4 de septiembre, la selección Colombia recibe en el Metropolitano de Barranquilla a su similar de Bolivia, un juego clave en las aspiraciones mundialistas de ambas selecciones.

o

El encuentro de la Tricolor ante la Verde contará con transmisión del Canal RCN y su app oficial desde las 6:30 p.m. hora local.

Convocatoria de Bolivia para los dos últimos juegos de las Eliminatorias:

Arqueros: Guillermo Viscarra (Alianza Lima de Perú), Carlos Lampe (Bolívar) y Rodrigo Banegas (The Strongest).

Defensores: Yomar Rocha y José Sagredo (Bolívar), Luis Haquín (Al-Tai FC de Arabia), Efraín Morales (CF Montreal de Canadá), Diego Arroyo (Shakhtar Donetsk de Ucrania), Marcelo Torres (Santos FC de Brasil), Leonardo Zabala (Cancún FC de México), Diego Medina (CSKA 1948 Sofía de Bulgaria), Lucas Macazaga (Deportivo Leganés de España) y Roberto Carlos Fernández (Akron Tolyatti de Rusia).

Mediocampistas: Robson Matheus, Luis Paz, Carlos Melgar y Ervin Vaca (Bolívar), Héctor Cuéllar y Darío Torrico (Always Ready), Moisés Villarroel (Blooming), Óscar López (Mallorca de España), Gabriel Villamil (LDU Quito de Ecuador) y Miguel Terceros (América Mineiro de Brasil).

Delanteros: Moisés Paniagua (Always Ready), Gustavo Peredo (Guabirá), Henry Vaca (Oriente Petrolero), Carmelo Algarañaz (Kalamata FC de Grecia) y Enzo Monteiro (FK Auda de Letonia).

