Exjugador campeón del mundo filtró por error los uniformes que usarán algunas selecciones en el Mundial de 2026

Un reconocido exjugador campeón del mundo con Italia ha cometido un error que ha causado risas y duras críticas entre los aficionados luego de que filtrara los uniformes de las selecciones para el Mundial de 2026.

Alessandro Del Piero, campeón del mundo con Italia en Alemania 2006, filtró lo que serían los nuevos diseños de Adidas para los uniformes de las selecciones confirmadas para el Mundial que se jugará en junio de 2026.

El italiano asistió a una exhibición exclusiva de Adidas en la que iba a conocer de primera mano los nuevos diseños de la indumentaria de los equipos.

Del Piero publicó en su cuenta Instagram una fotografía de las indumentarias exhibidas en la exclusiva galería y, tras unos minutos, eliminó la publicación.

Sin embargo, ya era demasiado tarde pues la imagen se hizo viral en las diferentes redes sociales, en donde los aficionados pudieron ver algunos diseños.

Entre los diseños más destacados están los de las selecciones como Argentina, Alemania, México, España, Japón, Italia y Colombia.

En la fotografía publicada por el exjugador de la Juventus se puede apreciar tanto las camisetas titulares como las alternativas.

Algunos usuarios en redes han criticado al exfutbolista, mientras que otros han encontrado la situación bastante graciosa.

“No fue un accidente el posteo, fue más bien una pendejada”, “Adidas lo baneará de por vida después de esto”, “Alessandro Del Piero no se presentará a trabajar el lunes”, “Un genio”, son algunos de los comentarios.

Del Piero estuvo en la exhibición que se hizo luego de la presentación del balón ‘Trionda’ que se usará en el Mundial de 2026.

En dicho evento también estuvieron otros campeones del mundo como el español Xavi Hernández, el brasileño Cafú, el francés Zinedine Zidane y el alemán Jürgen Klinsmann.