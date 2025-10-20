Exjugador del Real Madrid fue hospitalizado de urgencia tras sufrir un derrame cerebral

El exjugador del Real Madrid y del Feyenoord, Royston Drenthe, sufrió un derrame cerebral el pasado viernes, según informó el grupo de exprofesionales del FC de Rebellen, del que forma parte el neerlandés.

De acuerdo con el comunicado, la familia Drenthe, de 38 años, "pide tranquilidad y privacidad durante este periodo para que puedan brindarle el apoyo que necesita para su recuperación”.

“El viernes pasado, Royston Drenthe sufrió un derrame cerebral. Actualmente recibe excelente atención médica. Todos los involucrados esperan una recuperación plena y sin contratiempos. Solicitamos que la familia reciba el espacio y la tranquilidad necesarios para apoyarlo”, informó FC de Rebellen a través de un comunicado oficial.

El exjugador permanece bajo observación médica mientras recibe tratamiento especializado, agregaron.

VEA TAMBIÉN Real Madrid confirma lesión de un jugador titular tras derrota contra el Atlético o

Es de señalar que Royston Drenthe actualmente participa en partidos benéficos y actividades deportivas de la FC de Rebellen.

El deportista inició su carrera profesional en el Feyenoord. En 2007, su talento lo llevó a fichar por el Real Madrid tras ser considerado una promesa del fútbol neerlandés.

En su primera temporada consiguió el título de LaLiga 2007-08 y la Supercopa de España 2008.

Pese a que, durante su paso por el conjunto ‘merengue’ disputó 65 partidos, nunca logró consolidarse en la plantilla.

Tras salir del Madrid, jugó en clubes como Hércules, Reading y Baniyas SC.