Real Madrid confirma lesión de un jugador titular tras derrota contra el Atlético

El lateral derecho del Real Madrid Dani Carvajal sufrió una lesión el sábado en el sóleo derecho durante la derrota en el derbi contra el Atlético de Madrid (5-2), indicó el domingo su club, sin precisar la duración de su baja.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Dani Carvajal por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el sóleo de la pierna derecha. Pendiente de evolución", informó el club blanco.

Según la prensa local, la baja podría ser de cuatro semanas, lo que le dejaría fuera del partido de la selección española contra Georgia del 11 de octubre, en la fase de clasificación al Mundial 2026.

También peligraría su disponibilidad para el Clásico contra el FC Barcelona, el 26 de octubre.

Carvajal tuvo que ser sustituido el sábado durante la derrota contra el Atlético en el estadio Metropolitano.

Tras el partido, Carvajal reconoció que el rendimiento estuvo muy por debajo de los estándares del club.

"Mañana volverá a salir el sol, trabajaremos duro otra vez. Que esta derrota nos duela, debemos sentir ese dolor y llevarlo dentro para sacar el coraje", afirmó.

El defensa de 33 años regresó a principio de temporada al césped luego de haberse perdido varios meses de competición debido a las lesiones.

El Real Madrid podría quedarse sin Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold para el próximo Clásico, un contratiempo para los planes de Xabi Alonso.

Cabe recordar que durante el partido frente al Olympique de Marsella, Trent sintió una molestia en la parte posterior del muslo, lo que le impidió continuar sobre el terreno de juego.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Trent Alexander-Arnold por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Pendiente de evolución”, informan los servicios médicos del Real Madrid en su momento.