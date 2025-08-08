NTN24
Viernes, 08 de agosto de 2025
La Vinotinto

Atenta La Vinotinto: confirman sede que albergará el repechaje al Mundial de 2026

agosto 8, 2025
Por: Luis Cifuentes
La Vinotinto en Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026 - Foto: EFE
La Vinotinto en Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026 - Foto: EFE
Así lo confirmó recientemente una autoridad estatal de una de las sedes que albergará la cita orbital el próximo año.

La Vinotinto se encuentra actualmente en zona de repechaje en la clasificación general de las Eliminatorias al Mundial de 2026. Con 18 puntos y en la séptima posición, la selección venezolana se está quedando parcialmente con el cupo a la repesca al que tendrá derecho una selección de Conmebol.

La selección venezolana tendrá que, al menos, asegurar esa posición en las próximas dos jornadas de las Eliminatorias en las que tendrá que visitar a Argentina, en Buenos Aires, y recibir a Colombia, en Maturín, el 4 y 9 de septiembre próximos.

A un mes de conocerse la selección sudamericana que irá por uno de los dos cupos de la repesca al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en las últimas horas se conoció oficialmente la que será una de las sedes que albergará la disputa por los dos lugares en la cita orbital.

o

Según medios mexicanos, la FIFA habría elegido a dos ciudades de ese país como sede de la repesca, Una de ellas ya confirmó que albergará al torneo de seis selecciones.

Se trata de la ciudad de Monterrey, México, capital del estado de Nuevo León que tendrá en uno de sus escenarios deportivos a uno de los juegos de la repesca.

Así lo confirmó el gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, en sus redes sociales.

Amanecimos con buenas noticias: Nuevo León será sede de otro juego de repechaje del MUNDIAL. CINCO JUEGOS OFICIALES EN LA MEJOR SEDE ¡PONTE NUEVO, PONTE MUNDIAL”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

A su vez, varios medios mexicanos han dado como un hecho que Guadalajara, capital del estado de Jalisco también será sede de la repesca que para el Mundial de 2026 tendrá un nuevo formato.

o

Se espera que en las próximas horas, la FIFA haga oficial a las dos ciudades mexicanas como sedes del torneo de repechaje en el que se entregarán dos cupos al Mundial de 2026 que por primera vez tendrá la participación de 48 selecciones.

Así será el nuevo formato del repechaje al Mundial de 2026

La FIFA explicó que para esta ocasión los restantes dos cupos al Mundial de 2026 se definirán con un torneo entre seis selecciones de todos los continentes a excepción de Europa. Participarán dos selecciones de Concacaf, una de Conmebol, Confederación Asiática (AFC), Confederación Africana (CAF) y Confederación de Oceanía (OFC).

Los enfrentamientos se definirán de acuerdo al ranking de la FIFA después de las Eliminatorias, En ese sentido, las cuatro peores selecciones del ranking se medirán entre ellas y dos accederán a un enfrentamiento ante las dos mejores ubicadas.

Cabe resaltar que hasta el momento la única selección con cupo asegurado al repechaje para el Mundial de 2026 es Nueva Caledonia, representante de Asia.

