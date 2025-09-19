NTN24
Viernes, 19 de septiembre de 2025
Falcao

Falcao se sinceró sobre la dura lesión que lo dejó fuera del Mundial de 2014: “me quebré y no aguanté más”

septiembre 19, 2025
Por: Diana Pérez
Falcao | Foto: EFE
El colombiano se recuperó y volvió a ser tenido en cuenta para el Mundial de Rusia 2018 en la era de Pékerman.

El futbolista colombiano Radamel Falcao García se sinceró sobre uno de los momentos más duros de su carrera: el quedarse por fuera del Mundial de Brasil 2014.

Por una lesión de rotura de ligamento cruzado anterior el ‘Tigre’ se quedó por fuera del Mundial al que Colombia volvió tras 16 años de ausencia.

Su lesión se dio faltando tan solo cinco meses para que empezara el torneo y en ese entonces Falcao pensó “a la mi*rda todo”.

En entrevista en el podcast ‘El Camino de Mario’ con el exfutbolista español Mario Suárez, el artillero colombiano entregó detalles que muy poca gente conoce de ese proceso.

García afirmó que tras lesionarse su primer pensamiento era su cupo en el mundial y que ahí “me acuerdo que esa noche me traen de ese lugar en avión privado a mi casa y hacían llamadas, pero ya sabían. El doctor ya me había hecho de que te mueven la rodilla y la rodilla se iba pa todo lado”.

“En ese momento yo ya sabía, no me lo habían confirmado, pero dentro mío yo ya sabía”, añadió el deportista.

Falcao contó que entró en un momento de lucha en el que se preguntaba por qué le estaban sucediendo las cosas.

“Gracias a Dios ya había llegado mi primera hija. Ya no solo pensaba en el fútbol, sino que ya era un poco más humano. Pero fue un palazo durísimo”, puntualizó.

Y que en medio de su lesión pensó que tenía que trabajar duro para mejorarse y hacer todo lo posible para que cuando llegara el momento pudiera ver qué iba a hacer.

“Yo creo que por José (Pékerman), él me lleva al mundial. Él tenía mucha fe y esperó hasta último momento y ya el tenía que dar la lista, y la noche anterior me llama y me pregunta: ‘¿qué vamos a hacer?’, entonces yo le digo: ‘no estoy haciendo tales ejercicios ahora menos voy a competir”, contó.

Para Radamel fue muy duro porque era su primer mundial: “estábamos concentrados en Buenos Aires y yo no había llorado, pero en el momento en el que ellos se iban en el bus y yo en el carro, ahí me quebré y no aguanté más”.

Un torneo al que Colombia solamente llegó a octavos de final, fase en donde fue derrotado por Inglaterra desde el punto penal.

