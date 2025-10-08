Fallece el entrenador Miguel Ángel Russo a los 69 años tras una larga batalla contra el cáncer

El director técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, murió el miércoles a los 69 años tras una larga batalla contra el cáncer que durante semanas lo obligó a dejar el manejo diario del popular equipo del fútbol argentino, según reportaron varios medios como Reuters.

Sin abandonar su carrera como entrenador en ningún momento, Russo luchó contra la enfermedad desde que fue diagnosticado en 2017 cuando dirigió a Millonarios de Colombia.

"Falleció", confirmaron dos fuentes de Boca Juniors cercanas al DT que se encontraron con "internación domiciliaria con pronóstico reservado", según un reciente parte médico del club.

En los últimos dos partidos de Boca, el experimentado entrenador no estuvo presente en el cargo y fue reemplazado por su colaborador Claudio Úbeda.

Durante los últimos meses, el DT pasó por algunas internaciones que lo mantuvieron alejado de las prácticas del equipo, aunque siempre se mantuvo activo y en contacto constante con sus colaboradores.

Varios aficionados y periodistas se atrevieron a calificar de irresponsable su decisión de continuar trabajando pese a tener en estado avanzado su enfermedad, pero el estratega siempre respondió asegurando que era una decisión propia.