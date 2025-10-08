NTN24
Miércoles, 08 de octubre de 2025
Miércoles, 08 de octubre de 2025
Fútbol

Fallece el entrenador Miguel Ángel Russo a los 69 años tras una larga batalla contra el cáncer

octubre 8, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Miguel Russo - Foto AFP
Miguel Russo - Foto AFP
En los últimos dos partidos de Boca, el experimentado entrenador no estuvo presente en el cargo y fue reemplazado por su colaborador Claudio Úbeda.

El director técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, murió el miércoles a los 69 años tras una larga batalla contra el cáncer que durante semanas lo obligó a dejar el manejo diario del popular equipo del fútbol argentino, según reportaron varios medios como Reuters.

Sin abandonar su carrera como entrenador en ningún momento, Russo luchó contra la enfermedad desde que fue diagnosticado en 2017 cuando dirigió a Millonarios de Colombia.

"Falleció", confirmaron dos fuentes de Boca Juniors cercanas al DT que se encontraron con "internación domiciliaria con pronóstico reservado", según un reciente parte médico del club.

En los últimos dos partidos de Boca, el experimentado entrenador no estuvo presente en el cargo y fue reemplazado por su colaborador Claudio Úbeda.

Durante los últimos meses, el DT pasó por algunas internaciones que lo mantuvieron alejado de las prácticas del equipo, aunque siempre se mantuvo activo y en contacto constante con sus colaboradores.

Varios aficionados y periodistas se atrevieron a calificar de irresponsable su decisión de continuar trabajando pese a tener en estado avanzado su enfermedad, pero el estratega siempre respondió asegurando que era una decisión propia.

Temas relacionados:

Fútbol

Luto

Entrenador

Boca Juniors

Cáncer

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No solo fue una masacre porque fue contra judíos sino por la forma en que la se llevó a cabo": Marcos Peckel analiza el ataque de Hamás contra Israel tras su segundo aniversario

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El despliegue enorme de Estados Unidos en el Caribe no es por nada, o actúan o se van": Stephen Donehoo, exasesor de seguridad de la Casa Blanca

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Esto es peligroso": secretario Rubio advierte riesgos de resolución demócrata que busca bloquear el uso de las Fuerzas Militares de EE.UU. contra narcolanchas en el Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué implicaciones tiene el atentado contra la caravana del presidente Daniel Noboa en Ecuador?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Mi hija está devastada, dice que le robaron su infancia": esposa del activista Lewis Mendoza, detenido arbitrariamente por el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Surge nueva información sobre el atentado contra la caravana del presidente Daniel Noboa en Ecuador; esto es lo que se sabe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Estados Unidos

"El despliegue enorme de Estados Unidos en el Caribe no es por nada, o actúan o se van": Stephen Donehoo, exasesor de seguridad de la Casa Blanca

Foto de referencia (Canva)
Cisjordania

“Por culpa de Maduro estamos aquí”: venezolano atrapado en Cisjordania en medio del conflicto en Gaza

Foto de esquema de seguridad de Daniel Noboa (AFP)
Ecuador

Surge nueva información sobre el atentado contra la caravana del presidente Daniel Noboa en Ecuador; esto es lo que se sabe

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Trump asegura que podría ir a Medio Oriente en los próximos días tras señalar que el acuerdo de paz entre Israel y Hamás está "muy cerca"

Daniel Noboa, presidente de Ecuador - Foto: EFE
Daniel Noboa

¿Qué implicaciones tiene el atentado contra la caravana del presidente Daniel Noboa en Ecuador?

Más de Deportes

Ver más
Selecciones sudamericanas/ Trofeo de la Copa del Mundo - Fotos EFE
Eliminatorias Sudamericanas

Goleador sudamericano retirado buscaría regresar a su selección luego de que esta sorprendiera en Eliminatorias, pero el entrenador no lo ve viable

Los futbolistas James Rodríguez y Yeferson Soteldo. (EFE)
Eliminatorias Sudamericanas

La Conmebol confirmó que James Rodríguez resultó ganador por encima de Soteldo de especial reconocimiento tras fin de las Eliminatorias

Selección Colombia en Eliminatorias - Foto: EFE
Selección Colombia

Portero de la selección Colombia es blanco de duras críticas luego de que le anotaran gol de más de mitad de cancha: "Un arquero normalito"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Selecciones sudamericanas/ Trofeo de la Copa del Mundo - Fotos EFE
Eliminatorias Sudamericanas

Goleador sudamericano retirado buscaría regresar a su selección luego de que esta sorprendiera en Eliminatorias, pero el entrenador no lo ve viable

Los futbolistas James Rodríguez y Yeferson Soteldo. (EFE)
Eliminatorias Sudamericanas

La Conmebol confirmó que James Rodríguez resultó ganador por encima de Soteldo de especial reconocimiento tras fin de las Eliminatorias

Nicolás Maduro | Foto: EFE
Nicolás Maduro

“La meta es sentar a Maduro a negociar unas garantías para que deje el poder”: Alejandro Hernández sobre la búsqueda de un acuerdo entre EE.UU. y Venezuela

Donald Trump se dirige a la prensa a las afueras de la Casa Blanca - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Trump dice que buscará perseguir a los carteles de Venezuela por tierra

Edmundo González, presidente electo de Venezuela - Foto AFP
Edmundo González

Edmundo González pide a los países democráticos interceder para que frenen las desapariciones y torturas en Venezuela

Diosdado Cabello en Yaracuy
Despliegue militar

Cabello entregó equipos a 'cuadrantes de paz' y advirtió: "Los vendepatria aún tienen capacidad de hacer daño"

Selección Colombia en Eliminatorias - Foto: EFE
Selección Colombia

Portero de la selección Colombia es blanco de duras críticas luego de que le anotaran gol de más de mitad de cancha: "Un arquero normalito"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda