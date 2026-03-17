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Mundial 2026

FIFA da a conocer la primera canción del Mundial 2026 con el protagonismo de un artista latino

marzo 17, 2026
Por: Luis Cifuentes
Trofeo de la Copa del Mundo - Foto: EFE
Trofeo de la Copa del Mundo - Foto: EFE
El máximo ente del fútbol mundial anunció que la Copa del Mundo de 2026 tendrá un álbum especial.

A menos de 90 días de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, la FIFA dio a conocer este martes la primera canción de la cita orbital que por primera vez contará con la participación de 48 selecciones.

A través de sus redes sociales, el máximo ente del fútbol mundial anunció que la Copa del Mundo de 2026 tendrá un álbum especial y dio a conocer el primer tema que contará con la participación de un reconocido artista latinoamericano.

La canción llevará como título “Lighter” y se conocerá de manera completa este viernes 20 de marzo en las plataformas digitales.

El tema contará con la participación del artista mexicano Carin León y, el nacido en Estados Unidos, Jelly Roll.

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La primera canción del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Lighter, de Jelly Roll y Carín León se estrena este viernes”, señaló la FIFA en redes sociales con un adelanto musical.

Cabe resaltar que Carin León es uno de los artistas más importantes de la actualidad en México con su regional mexicano. Temas como “Según Quién”, “Primera Cita” y “Que vuelvas” son escuchados en muchas partes de Latinoamérica.

A su vez, el rapero Jelly Roll ha forjado una carrera destacada desde hace varios años con éxitos como “Dead Man Walking”, “Son of a Sinner” y “Backslide”.

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La dupla de artistas no parece elegida al azar, teniendo en cuenta que ambos cantantes son oriundos de dos de los tres países que albergarán durante más de un mes el Mundial de 2026.

Se espera que en los próximos días se conozcan más canciones con otros artistas, incluidos los canadienses, para el álbum de la Copa del Mundo.

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