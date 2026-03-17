Irán dice que negocia con la FIFA trasladar a México los partidos de su selección en fase de grupos del Mundial

El presidente de la Federación de Fútbol de Irán está "negociando" con la FIFA el traslado a México de los partidos de la selección en la fase de grupos del Mundial 2026 que debe disputar en Estados Unidos, debido a la situación en Oriente Medio, según indicó la embajada iraní en México.

"Dado que (el presidente estadounidense, Donald) Trump ha declarado claramente que no puede garantizar la seguridad de la selección nacional iraní, definitivamente no iremos a Estados Unidos", señaló el presidente, Mehdi Taj, en declaraciones recogidas en la cuenta de la red social X de la delegación diplomática.

"Estamos en negociaciones con la FIFA para que los partidos de Irán en el Mundial se jueguen en México", añadió.

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En ese sentido, la FIFA indicó que está "en contacto regular con todas las federaciones participantes, incluida la República Islámica de Irán, con el fin de debatir la planificación" del Mundial.

No obstante, lejos de confirmar una posible deslocalización de los partidos de Irán, la FIFA dice "celebrar" que todas las selecciones "disputen el torneo conforme al calendario de partidos anunciado el 6 de diciembre de 2025", que prevé una primera fase íntegramente en Estados Unidos para el Team Melli.

El embajador de Irán en México, Abdolfazl Pasandideh, denunció el lunes "la falta de cooperación del gobierno estadounidense en la expedición de visados y en la provisión de apoyo logístico" a la delegación iraní antes del Mundial.

En un comunicado difundido en la página web de la embajada, añadió que él también sugirió "a la FIFA que los partidos de Irán se trasladen de Estados Unidos a México".

Cabe resaltar que Irán integra el Grupo G del Mundial 2026, en el que enfrentará a Bélgica y Nueva Zelanda en Los Ángeles y a Egipto en Seattle.

Su campamento base durante el torneo, que se jugará desde el 11 de junio al 19 de julio, está previsto en Tucson, Arizona.

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Trump afirmó el jueves pasado que Irán no debería participar en el Mundial por "su propia seguridad" tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní.

Por su parte, la presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, abrió este martes la posibilidad a que Irán juegue sus partidos del Mundial 2026 en México.

"Lo están viendo con la FIFA si es factible, porque iban a ir a Estados Unidos; si pueden realizar el torneo aquí en México. Se está viendo y en su momento lo informaríamos", dijo la presidenta Sheinbaum en su habitual rueda de prensa matutina.

"México tiene relación con todos los países del mundo, entonces vamos a ver qué establece la FIFA y a partir de ahí se informaría", añadió.

Al ser cuestionada directamente si México está abierto a recibir los juegos, y el tema es solo de logística de la FIFA, Sheinbaum dijo "sí".