Fin a una barrera de hace cien años: las Grandes Ligas tendrán a la primera arbitra de su historia

Un suceso histórico ha sacudido al mundo del beisbol tras conocerse que las Grandes Ligas contarán con su primera árbitra.

Según se ha conocido Jen Pawol se convertirá en la primera mujer en arbitrar un partido de temporada regular n los más de cien años de historia de las Grandes Ligas del Beisbol en Estados Unidos.

La MLB informó Pawol debutará este fin de semana en el partido entre los Marlins de Miami y los Bravos de Atlanta.

La liga más importante del beisbol en el mundo afirmó que Jen trabajará e las bases en la doble cartelera en el partido que se llevará a cabo el sábado en el Truist Park de Atlanta.

Mientras que el domingo estará en el plato, según informó la MBL en un comunicado emitido este miércoles.

La árbitra, de 48 años, ya había participado en juegos de las pretemporadas de 2024 y 2025.

En 2024, arbitró los juegos de entrenamiento de primavera de las Grandes Ligas, siendo la primera mujer en hacer esto desde la exárbitra Ria Cortesio en 2007.

Su carrera inició en 2016, en el nivel de novatos y desde entonces ha ido ascendiendo en el mundo del arbitraje.

En 2023 alcanzó Triple- A y se convirtió en la primera mujer en trabajar en la gran final de ese nivel.

Este anunció se da a tan solo 28 años de que la NBA añadió a sus filas arbitrar, diez años después en la NFL y tan solo tres años después de un Mundial de Fútbol masculino incluyera a juezas en sus partidos oficiales.

Las Mayores acaban así con una barrera de género que ya había caído años atrás en otras ligas profesionales norteamericanas.

La primera gran liga deportiva en romper esta barrera de género fue la NBA, en 1997, cuando decidió añadir arbitrar a la liga.

Además, de que la liga cuenta con un 10% de su cuerpo arbitral de la actualidad es femenino.

La NFL, la liga más importante del fútbol americano, también rompió está brecha de género e incorporó a su primera jueza en 2015.