Sábado, 09 de agosto de 2025
Fluminense anunció fichaje en reemplazo de Jhon Arias y sigue apostando por el talento colombiano

agosto 9, 2025
Por: Redacción NTN24
Jhon Arias | Foto: EFE
Arias se fue del equipo brasilero para el Wolverhampton de Inglaterra, dejando muy buenas sensaciones por lo que el equipo apostó por otro colombiano.

El jugador colombiano Jhon Arias se fue prácticamente como un ídolo del Fluminense de Brasil tras obtener con el equipo dos campeonatos Carioca, la primera Copa Libertadores del club y la Recopa Sudamericana.

Ahora el colombiano dio el salto a Europa luego que el Wolverhampton pagará una cifra de 22 millones de euros por sus servicios y se espera que su rendimiento sea igual o mejor a lo que mostró en Brasil. Ya incluso anotó su primer gol con esta nueva camiseta.

Pero Fluminense tenía que llenar el hueco que dejó la salida de Arias y salió al mercado a buscar los mejores prospectos para fortalecer al equipo y dejar bueno dividendos en una posible venta, por lo que se hicieron nuevamente a un colombiano.

De acuerdo con el periodista Tom Bogert, el equipo brasilero está cerca de hacerse con los servicios del colombiano Santiago Moreno, quien actualmente milita en el Portland Timbers de la MLS.

Según la información suministrada por el periodista, el ‘Flu’ yahabía hecho una oferta de 5 millones de dólares que no convenció al Portland Timbers; sin embargo, mejoraron el ofrecimiento y el colombiano habría pedido al conjunto estadounidense que acepte.

“Fluminense está ultimando un acuerdo para fichar al mediocampista colombiano Santiago Moreno de Portland Timbers, según fuentes. Timbers acordó una tarifa de aproximadamente 6 millones de dólares; y mantendrá un porcentaje de la venta”, explicó el comunicador.

Se espera que este acuerdo se cierre con prontitud y Santiago Moreno logre llenar las expectativas tanto del equipo como de la hinchada brasilera que quedó muy contenta con lo que hizo Jhon Arias por Fluminense.

