Futbolista venezolano ganó la Copa Brasil y en redes sus seguidores no lo elogian, lo critican: "Allá es un héroe, con la Vinotinto un villano, que no vuelva"

El Corinthians se consagró campeón de la Copa de Brasil tras derrotar a al Vasco da Gama 2-1 en el Estadio Maracaná, luego del empate 0-0 en la ida en São Paulo.

VEA TAMBIÉN Difunden el ‘top 10’ de futbolistas favoritos a ganar el próximo Balón de Oro en lista liderada por Mbappé en la que Luis Díaz sorprende por su posición o

Con este título, el cuadro paulista aseguró su ingreso directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y también disputará la Supercopa de Brasil frente a Flamengo.

Uno de los ganadores de la Copa Brasil fue el venezolano José ‘El Brujo’ Martínez, quien festejó por todo lo alto.

Tal celebración no fue aupada por los fanáticos venezolanos, quienes todavía llevan consigo el dolor de que la Vinotinto no se haya metido al repechaje rumbo al Mundial 2026.

VEA TAMBIÉN Graban a Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul en India honrando a la Diosa Durga o

Al ‘Brujo’, por ende, lo recuerdan como uno de los responsables de no ir al magno evento del balompié internacional.

“Bien por él y por Corinthians, pero sabemos que en Brasil es otra versión, siempre he dicho que hay jugadores de club y de selección, ‘El Brujo’ es de club”, dijo un internauta en Instagram.

Otro navegador de internet manifestó: “Recuerdo todo lo que habló antes de jugar frente Argentina y se me revuelven las tripas, no nos representa".

"Allá en Brasil con su equipo es un héroe, con la Vinotinto un villano, que no vuelva, por favor, necesitamos a gente comprometida”, añadió otro usuario en Instagram.

VEA TAMBIÉN Lluvia de críticas para Soteldo y 'El Brujo' Martínez por polémico video tras no ser convocados para los amistosos de la Vinotinto o

Secuencia del partido Corinthians vs. Vasco da Gama:

El neerlandés Memphis Depay anotó el pasado domingo el gol de la victoria por 2-1 del Corinthians frente al Vasco da Gama en la final de la Copa de Brasil.

Yuri Alberto abrió el marcador en el minuto 18 y dio la asistencia a Memphis para anotar el segundo gol y definitivo, en una jugada colectiva en el minuto 63.

Nuno Moreira, de cabeza, anotó el gol del Vasco da Gama, en el partido de vuelta de la final, disputado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, después del 0-0 de la ida, jugado el pasado miércoles en São Paulo.

El equipo carioca encajonó al Corinthians en la recta final del partido, pero no consiguió contrarrestar el tanto de Memphis, que fue determinante.

Para el Corinthians, este supone su cuarto título de copa y el primero desde 2009, y es el segundo título del equipo en la temporada, después del campeonato paulista.

En la liga brasileña, este plantel ha permanecido toda la temporada en la zona media baja de la clasificación y terminó en la decimotercera posición, con 47 puntos, cuatro por encima del descenso.

El título de copa, el segundo más importante de Brasil, supone además una inyección económica, por el premio de la competición, que ronda los 100 millones de reales (unos 18 millones de dólares).