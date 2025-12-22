NTN24
Lunes, 22 de diciembre de 2025
Lunes, 22 de diciembre de 2025
Corinthians

Futbolista venezolano ganó la Copa Brasil y en redes sus seguidores no lo elogian, lo critican: "Allá es un héroe, con la Vinotinto un villano, que no vuelva"

diciembre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Jugadores del Corinthians celebrando por ganar la Copa Brasil - Foto: EFE
Jugadores del Corinthians celebrando por ganar la Copa Brasil - Foto: EFE
El cuadro paulista aseguró su ingreso directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y también disputará la Supercopa de Brasil frente a Flamengo.

El Corinthians se consagró campeón de la Copa de Brasil tras derrotar a al Vasco da Gama 2-1 en el Estadio Maracaná, luego del empate 0-0 en la ida en São Paulo.

o

Con este título, el cuadro paulista aseguró su ingreso directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y también disputará la Supercopa de Brasil frente a Flamengo.

Uno de los ganadores de la Copa Brasil fue el venezolano José ‘El Brujo’ Martínez, quien festejó por todo lo alto.

Tal celebración no fue aupada por los fanáticos venezolanos, quienes todavía llevan consigo el dolor de que la Vinotinto no se haya metido al repechaje rumbo al Mundial 2026.

o

Al ‘Brujo’, por ende, lo recuerdan como uno de los responsables de no ir al magno evento del balompié internacional.

“Bien por él y por Corinthians, pero sabemos que en Brasil es otra versión, siempre he dicho que hay jugadores de club y de selección, ‘El Brujo’ es de club”, dijo un internauta en Instagram.

Otro navegador de internet manifestó: “Recuerdo todo lo que habló antes de jugar frente Argentina y se me revuelven las tripas, no nos representa".

"Allá en Brasil con su equipo es un héroe, con la Vinotinto un villano, que no vuelva, por favor, necesitamos a gente comprometida”, añadió otro usuario en Instagram.

o

Secuencia del partido Corinthians vs. Vasco da Gama:

El neerlandés Memphis Depay anotó el pasado domingo el gol de la victoria por 2-1 del Corinthians frente al Vasco da Gama en la final de la Copa de Brasil.

Yuri Alberto abrió el marcador en el minuto 18 y dio la asistencia a Memphis para anotar el segundo gol y definitivo, en una jugada colectiva en el minuto 63.

Nuno Moreira, de cabeza, anotó el gol del Vasco da Gama, en el partido de vuelta de la final, disputado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, después del 0-0 de la ida, jugado el pasado miércoles en São Paulo.

El equipo carioca encajonó al Corinthians en la recta final del partido, pero no consiguió contrarrestar el tanto de Memphis, que fue determinante.

Para el Corinthians, este supone su cuarto título de copa y el primero desde 2009, y es el segundo título del equipo en la temporada, después del campeonato paulista.

En la liga brasileña, este plantel ha permanecido toda la temporada en la zona media baja de la clasificación y terminó en la decimotercera posición, con 47 puntos, cuatro por encima del descenso.

El título de copa, el segundo más importante de Brasil, supone además una inyección económica, por el premio de la competición, que ronda los 100 millones de reales (unos 18 millones de dólares).

Temas relacionados:

Corinthians

Brujo Martínez

Vinotinto

La Vinotinto

Fútbol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Me cubrí debajo de un árbol frondoso; esperábamos volver a casa, pero no todos lo lograron": duro relato de soldado que sobrevivió a ataque del ELN en Aguachica, Cesar

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Se hacen todas las operaciones necesarias para asfixiar al régimen de Maduro y que no tengan más salida que entregar el poder”: experto

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos habría interceptado una tercera embarcación petrolera cerca de la costa venezolana

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Están detenidos injustamente y se están muriendo en las cárceles": familiar de presa política en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Esto ya no se trata de derecha o de izquierda, se trata de un pueblo sometido": analista sobre crisis humanitaria en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cómo ha sido la gestión de Donald Trump a puertas de cumplir su primer año de Gobierno desde que regresó al poder en EE. UU.?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Deportes

Ver más
Sede del Comité Olímpico Internacional (COI) - AFP
Juegos Olímpicos

Tribunal Arbitral del Deporte anunció importante decisión sobre atletas rusos y bielorrusos en las competiciones internacionales

Foto referencia | Canva
Fútbol turco

Diecisiete jugadores de un mismo club fueron suspendidos por participar en un escándalo de apuestas deportivas

Jossimar Calvo gimnasta colombiano - Foto: EFE
Colombia

Gimnasta colombiano Jossimar Calvo se pronunció tras verse expuesto en un atentado en Cúcuta: “Vivimos un momento muy fuerte”

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Dispositivos Starlink - Foto EFE
Elon Musk

Dispositivos de Starlink de Elon Musk podrían empezar a operar en este país tras decisión del Ministerio de Comunicaciones

Sede del Comité Olímpico Internacional (COI) - AFP
Juegos Olímpicos

Tribunal Arbitral del Deporte anunció importante decisión sobre atletas rusos y bielorrusos en las competiciones internacionales

Foto de los Globos de Oro (AFP)
Globos de Oro

Estos son todos los nominados a los Globos de Oro 2026: hay varias sorpresas

Foto referencia | Canva
Fútbol turco

Diecisiete jugadores de un mismo club fueron suspendidos por participar en un escándalo de apuestas deportivas

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

La Casa Blanca anuncia reunión de Trump este martes con todo su gabinete y posterior anuncio desde el salón Roosevelt

Superluna | Foto Canva
Superluna

Esta noche se podrá observar el fenómeno astronómico más impresionante que volverá a ser visible hasta el 2042: la superluna y sus horarios de observación desde Colombia y Venezuela

Donald Trump, presidente de EE.UU. / Daniel Noboa, presidente de Ecuador - Fotos: EFE / AFP
Ecuador

¿Qué impacto tiene acuerdo militar de Estados Unidos con país sudamericano en medio de presión sobre régimen de Maduro?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre