NTN24
Miércoles, 24 de septiembre de 2025
Lewis Hamilton

Hermano de Lewis Hamilton, que padece parálisis cerebral, sufrió grave accidente en el que su vehículo terminó incendiándose en plena carrera

septiembre 24, 2025
Por: Diana Pérez
Lewis Hamilton y su hermano Nicolas Hamilton | Foto: EFE
Hamilton se ha convertido en un ejemplo de superación debido a su parálisis cerebral.

El apellido Hamilton se encuentra dándole la vuelta al mundo y no por algo que hizo el corredor de Ferrari, Lewis, sino por el susto que se llevó su hermano, Nicolas, en plena carrera.

Nicolas Hamilton protagonizó un fuerte susto durante su carrera de este fin de semana en Silverstone en el Campeonato Británico de Turismos (BTCC).

El hermano menor de Lewis salió ileso del incendio que sufrió su carro durante la vuelta 17 en la Cupra León del Un-Limited Motorsport.

El vehículo que manejaba Hamilton empezó a humear, por lo que fue detenido junto a la recta de Wellington, en donde estacionó y logró bajarse.

Nicolas, que padece parálisis cerebral, una condición que le genera inconvenientes de movilidad; consiguió salir ileso del auto momentos antes de que empezara a incendiarse y a emitir humo negro.

Tras el incidente, Nicolas afirmó que pese a todo se siente tranquilo por la manera en la que gestionó la situación.

“Qué imagen increíble de un momento muy decepcionante y aterrador para mí, mi familia y mis amigos al comenzar mi domingo en Silverstone”, empezó diciendo.

El corredor agregó que estuvo “sorprendentemente tranquilo” y que intentó evitar “que el coche sufriera más daños y, a la vez, mantenerme a salvo. Estoy muy orgulloso de cómo gestioné la situación”.

Sin embargo, su vehículo no salió tan ileso ya que sufrió graves daños, poniendo en duda su participación en la ronda final de la temporada.

“Pero si no tengo la oportunidad de estar, quiero agradecerles a todos por apoyarme este año. Amigos, familiares y patrocinadores por su continuo cariño y apoyo para ayudarme a seguir mi sueño y continuar mi camino”, sentenció.

El piloto añadió que: “Personalmente siento que he estado conduciendo lo mejor que nunca he conducido en el BTCC hasta la fecha y estoy muy orgulloso de mi progreso este año”.

Hamilton se ha convertido en un ejemplo de superación debido a su parálisis cerebral, algo que no le impidió ingresar a la competencia profesional tras dos años lejos.

Previamente, compitió para el equipo Team Hard entre 2021 y 2023, hasta que la temporada pasada se disolvió y estuvo meses fuera del circuito.

