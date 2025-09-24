NTN24
Miércoles, 24 de septiembre de 2025
Béisbol

Los robots entran a las Grandes Ligas en Estados Unidos: habrá un gran cambio

septiembre 24, 2025
Por: Diana Pérez-Agencia France Presse - AFP
Esta tecnología, conocida en inglés como Hawk-Eye, ya es ampliamente utilizada en deportes como el tenis.

La Major League Baseball (MLB), una de las ligas más importantes en el mundo del deporte, está a punto de tener uno de los cambios más importantes en los últimos años en su historia.

Las Grandes Ligas en Estados Unidos ahora contarán con robots árbitros, una decisión que marca un significativo cambio para la temporada de 2026.

En las últimas horas el Comité de Competición del Béisbol aprobó el Sistema Automatizado de Bolas y Strikes (ABS).

Esto no quiere decir que ya no habrá árbitros humanos que señalicen las bolas y los strikes, sino que será una ayuda para ellos y para los equipos que contarán en la próxima temporada con dos decisiones por juego.

Con esto también podrán obtener apelaciones adicionales en entradas extra, pero solo el lanzador, el receptor o el bateador pueden contestar, sin la intervención de los entrenadores o los jugadores en el banquillo.

Las revisiones se mostrarán como gráficos digitales en los marcadores de video del campo.

Basándose en el uso del sistema durante los partidos de entrenamiento de la primavera estadounidense, la MLB calcula que las impugnaciones duran una media de 13,8 segundos.

Si una refutación tiene éxito, el equipo conserva esa impugnación.

Los árbitros o umpires llevan declarando los lanzamientos dentro o fuera de la zona de strike desde los inicios de este deporte en el siglo XIX, con numerosas disputas y discusiones desde entonces.

Esta tecnología, conocida en inglés como Hawk-Eye, ya es ampliamente utilizada en deportes como el tenis, y ya había sido aprobada en las ligas menores antes de ser puesto en práctica en los partidos de pretemporada de 2025.

Por medio de un comunicado, la MLB afirmó que este sistema automatizado será un “término medio entre los llamados 'árbitros robot', que podrían decidir cada bola y cada strike, y la larga tradición del error humano natural que acompaña a los árbitros humanos”.

Y acotó que el cambio podrá suponer que por primera vez en la temporada el campeonato estará al más alto nivel en donde las decisiones del “árbitro de home plate sobre bolas y strikes no serán inamovibles”

