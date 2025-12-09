NTN24
Martes, 09 de diciembre de 2025
Juan Arango

Así fue el debut del hijo del exjugador Vinotinto Juan Arango en la primera división en España

diciembre 9, 2025
Por: Luis Cifuentes
Juan Arango, exfutbolista venezolano - Foto: EFE
Juan Arango, exfutbolista venezolano - Foto: EFE
Con Juan Arango Junior, son 23 los jugadores que venezolanos que han pasado por la máxima categoría del fútbol español.

El mediocampista se convirtió en todo un símbolo del talento y buen pie del futbolista de ese país.

Arango se destacó en clubes de México como Monterrey, Pachuca y Puebla, y en el viejo continente en Mallorca español y el alemán Borussia Mönchengladbach.

El mediocampista se convirtió en todo un símbolo del talento y buen pie del futbolista de ese país.

o

Este fin de semana, Juan Arango Junior debutó en la liga española como lo hizo su padre en 2004.

El atacante venezolano ingresó en el encuentro de este domingo de su equipo, Girona, ante el Elche, por la jornada 16 de LaLiga.

Arango ingresó a los 83 minutos por Viktor Tsygankov, cuando el equipo catalán caía por 3 a 0, pese a que el atacante intentó por todas las vías poder llegar al descuento, no tuvo opciones claras para convertir.

El hijo del legendario jugador de la Vinotinto fue amonestado a los 85 minutos por una entrada fuerte sobre uno de sus rivales.

Aunque debutó en una de las ligas más importantes del mundo, Juan Arango no pudo ver ganar a su equipo que finalmente cayó por 3 a 0.

o

Actualmente, el Girona se encuentra en zona de descenso al ocupar el puesto 18 transcurridas 16 jornadas y con tan solo 12 unidades.

Se espera que el atacante pueda tener más minutos en los próximos juegos del Girona después de su debut el pasado domingo.

Cabe recordar que el jugador venezolano salió rumbo a Europa proveniente del Caracas, desde donde llegó al club catalán y ha avanzado en las distintas categorías hasta su debut en el equipo principal.

