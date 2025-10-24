Iker Casillas fue víctima millonario robo: una empleada suya y otra persona fueron detenidas por el caso cuando intentaban huir del país

Iker Casillas, exfutbolista español y exguardameta del Real Madrid, fue víctima de un millonario robo, caso por el que una de sus empleadas domésticas fue detenida junto a otra persona.

Según informó este viernes la Policía y medios de comunicación españoles, la detención de los presuntos sospechosos tiene lugar pocos días después del hurto de cinco de sus relojes de lujo.

Mediante un comunicado la Policía Nacional informó, sin mencionar a Casillas, que había esclarecido “el robo de cinco relojes de alta gama ocurrido en el interior de la vivienda de un exfutbolista profesional en Madrid”.

Aunque las autoridades policiales no quisieron entregar detalles puntuales sobre la identidad de la víctima, la prensa española señaló a Casillas, excapitán de “La Roja”, ganador del Mundial-2010 y de tres Ligas de Campeones.

De acuerdo con los informes de la Policía, “la denuncia fue interpuesta el 16 de octubre, y tras una rápida investigación, el pasado 21 de octubre se procedió a la detención de un hombre y una mujer” que “pretendían abandonar el país de manera inminente”.

En cuanto a la mujer, se indicó que “trabajaba como empleada de hogar en el domicilio”.

Por otro lado, la Policía aseguró en su comunicado que se lograron “recuperar dos de los relojes robados”.

Los robos en las viviendas de futbolistas en Madrid no son nuevos, pues en los últimos años algunas estrellas como Karim Benzema, Rodrygo o Dani Carvajal, sufrieron robos en sus domicilios.

Para el año 2019, la Guardia Civil española y Europol anunciaron un duro golpe contra una red de ladrones que tenía como objetivo a futbolistas del Atlético de Madrid y del Real Madrid.