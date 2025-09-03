Indignación por agresión que sufrió árbitra por parte de un jugador en pleno partido del fútbol colombiano

Un grave suceso se dio durante un partido del futbol colombiano en donde una árbitra fue agredida por un jugador en pleno partido.

El hecho se dio durante el partido que enfrentó Deportivo Quique y Real Alianza Aracataca en la Liga de Fútbol de Magdalena organizado por la División Aficionada de Fútbol Colombiano (Difútbol).

Durante el minuto 66 del encuentro, la jueza Vanessa Ceballos amonestó al jugador, identificado como Bolívar, con la tarjeta roja.

En un video que circula por redes se ve que, tras recibir la roja, el jugador que estaba en el banco de suplentes, se levanta y encara a la juez.

En ese momento, el futbolista le dice algo y le propina un golpe en el rostro, Ceballos reaccionó de inmediato e intenta devolverle la agresión.

La árbitra, totalmente alterada, tiene que ser detenida por dos personas para que no agreda al jugador que se fue del campo de juego.

Los narradores del partido afirmaron que la agresión contra la jueza es algo que no se debe de permitir, pero también le pidieron calma a Ceballos.

En redes la gente comenta que si el juez del encuentro no fuera mujer sino un hombre el futbolista nunca hubiera cometido la agresión.

“Si el árbitro fuera hombre ni sería capaz de gritarle en la cara, pero al ser una mujer se sintió muy macho”, “Al hombrecito debieron llevarlo de una vez a una comisaría”, “¿Por qué la detienen en lugar de irse encima del agresor?”, “El tipo ojalá nunca más vuelva a pisar una cancha”, son algunos de los comentarios.

Mientras que otros repudian las palabras de los narradores del encuentro pidiéndole a la mujer que se calmara.

“Los quiero ver conservando la calma después de que otro venga y los agreda porque sí”, dice otro usuario ante la agresión.

Desde la Liga de Fútbol del Magdalena, presidida por Roxana Arrieta, se emitió un comunicado en el que se rechazó lo sucedido.

“No aceptamos ningún tipo de violencia verbal ni física en contra de las mujeres. El fútbol debe ser un espacio de competencia dentro del respeto hacia todos los participantes y asistentes al mejor espectáculo del mundo. Nos solidarizamos con Vanessa, siempre va a contar con nuestro respaldo y apoyo”, dice el escrito.

Según el Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol y el reglamento del Difútbol el futbolista podría acarrear graves sanciones.

Sanciones que van desde ser inhabilitado durante dos años hasta no volver a participar en competencias organizadas por la federación de por vida.

Sin contar que el caso podría llegar a escalarse en el ámbito penal, pues este tipo de agresión entraría en un tipo de agresión contra un servidor público, algo que esta contemplado en la legislación colombiana.

La árbitro Vanessa Ceballos se convirtió en 2021 en hacer parte de la primera terna arbitral femenina de la historia del fútbol en Colombia.