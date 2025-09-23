NTN24
Martes, 23 de septiembre de 2025
Martes, 23 de septiembre de 2025
Israel

Instan a la FIFA y a la UEFA que expulse a Israel de todas las competencias de fútbol a nivel mundial debido al conflicto en Gaza

septiembre 23, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Selección de Israel / FOTO: EFE
Selección de Israel / FOTO: EFE
Activistas de los derechos humanos creen que la suspensión de Israel de las competencias futbolísticas es "una respuesta necesaria al genocidio en curso".

Expertos independientes de la ONU hicieron este martes un llamado para que tanto la FIFA como la UEFA suspendan a Israel por su ofensiva en Gaza, pero se oponen a sanciones contra los futbolistas de ese país.

"Las instancias deportivas no deben cerrar los ojos ante las graves violaciones de los derechos humanos", denunciaron en un comunicado los tres relatores especiales y miembros del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos.

o

"Las selecciones nacionales que representan a Estados que cometen violaciones masivas de derechos humanos pueden y deben ser suspendidas, como ha sucedido en el pasado", insistieron.

Estos expertos, que no representan a Naciones Unidas, creen que la suspensión de Israel es "una respuesta necesaria al genocidio en curso".

El 16 de septiembre, por primera vez, una comisión internacional de investigación con mandato de la ONU acusó a Israel de cometer "genocidio" en Gaza desde octubre de 2023 con la intención de "destruir" a los palestinos, en un contexto de creciente rechazo internacional a la ofensiva israelí.

Estos expertos independientes de la ONU consideran que los dirigentes de los organismos internacionales deportivos "no pueden permanecer neutrales frente a un genocidio".

o

No obstante, matizaron que el boicot "debe tener como objetivo al Estado de Israel y no a los jugadores individualmente" y que, por lo tanto, no debería "sancionarse a futbolistas con base en su origen o nacionalidad".

Los llamados a suspender a la selección israelí de todas las competiciones se multiplican.

Hace unos días, el exjugador francés Éric Cantona criticó la doble vara de medir de las instancias futbolísticas.

"Cuatro días después de que empezara la guerra en Ucrania, FIFA y UEFA suspendieron a Rusia. Estamos ahora 716 días después del inicio de lo que Amnistía Internacional llama un genocidio e Israel sigue pudiendo participar. ¿Por qué esta doble medida?", afirmó.

"FIFA y UEFA deben suspender a Israel. Los clubes deben rechazar jugar contra equipos israelíes", añadió Cantona.

o

Al día siguiente del final caótico de la Vuelta ciclista a España en Madrid, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, instó también a excluir a Israel de las competiciones deportivas "mientras continúe la barbarie" en Gaza.

Es una de las voces más críticas en Europa ante la ofensiva llevada a cabo por el gobierno israelí en Gaza, lanzada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 orquestados por Hamás, en los que murieron 1.219 personas, en su mayoría civiles.

La respuesta de Israel ha provocado la muerte de más de 65.000 palestinos, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, cifras que la ONU considera confiables.

Temas relacionados:

Israel

Fútbol

UEFA

FIFA

Conflicto

Gaza

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Muchos jóvenes ven la posibilidad de escapar de la barbarie en la isla y terminan en una situación peor": Comisionada de la CIDH sobre cubanos reclutados por Rusia para la guerra contra Ucrania

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿El uso del acetaminofén en el embarazo está corelacionado con el autismo?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Nunca me dijo que temía por su vida": hermano del DJ Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como Regio Clown, hallado muerto en México

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué significa reconocer el Estado palestino? Esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Representan una amenaza para todos, es la mayor crisis que enfrenta nuestro hemisferio": embajador de EE. UU. en Haití sobre los carteles de la droga en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Maduro está angustiado, le tienen el pie en el cuello": expresidente Iván Duque sobre carta de la cabeza del régimen a Donald Trump

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Javier Milei y Donald Trump en la Asamblea General de la ONU - Foto EFE
Asamblea General de la ONU

"Ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso": Trump se despacha en elogios hacia Milei tras reunión de ambos mandatarios en la ONU

Banderas de Palestina y la UE (AFP)
Palestina

¿Qué significa reconocer el Estado palestino? Esto dicen los expertos

Gustavo Petro, presidente de Colombia / FOTO: EFE
Gustavo Petro

"EE.UU. y República Dominicana serían culpables de asesinato de ciudadanos colombianos": Petro sobre ataque a narcolancha en el Caribe

Nicolás Maduro´y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
Régimen de Maduro

Maduro promete enviar más cartas a Trump tras rechazo de Washington: "Si cierran una puerta, entras por la ventana"

Donald Trump ante la ONU - Foto AFP
Asamblea General de la ONU

"Empezamos a usar el poder supremo del Ejército de EE. UU. para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de narcotráfico lideradas por Maduro": Trump en la ONU

Más de Deportes

Ver más
Jugadores del Barcelona en el partido contra el Rayo Vallecano | Foto: AFP
Hinchas

“Aquí no se da nada”: el momento en el que hinchas del Rayo Vallecano impidieron que futbolistas del Barcelona le regalen sus camisetas

Partidos Venezuela vs Colombia y Bolivia vs Brasil en fecha 18 de las Eliminatorias. (EFE)
Eliminatorias Sudamericanas

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas tras la última fecha: Colombia selló importante puesto y Venezuela finalizó en difícil lugar

Juan Guillermo Cuadrado sueña con jugar el Mundial 2026 - Foto: AFP
Juan Guillermo Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado confiesa que sueña en ir al Mundial con Colombia y revela la razón por la que decidió continuar su carrera en Italia

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
El poderoso lanzamisiles USS Lake Erie. (AFP)
Despliegue militar de Estados Unidos

Exembajador afirma que envío de lanzamisiles busca "ver cómo se fuerza la salida del dictador Nicolás Maduro de Venezuela"

Prueba capaz de detectar los primeros síntomas del cáncer de cuello y de cabeza - Fotos referencia: Canva
Cáncer

Científicos desarrollan una prueba capaz de detectar los primeros síntomas del cáncer de cuello y de cabeza

Jugadores del Barcelona en el partido contra el Rayo Vallecano | Foto: AFP
Hinchas

“Aquí no se da nada”: el momento en el que hinchas del Rayo Vallecano impidieron que futbolistas del Barcelona le regalen sus camisetas

Partidos Venezuela vs Colombia y Bolivia vs Brasil en fecha 18 de las Eliminatorias. (EFE)
Eliminatorias Sudamericanas

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas tras la última fecha: Colombia selló importante puesto y Venezuela finalizó en difícil lugar

Cardi B y Shakira - Foto de EFE
Shakira

La razón por la que Cardi B buscó a Shakira tras separase de su esposo: "Hay que recoger los pedacitos"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Con acciones de Trump frente al régimen de Maduro "vemos luz al final del túnel en Venezuela", asegura profesor de las FF. AA. de Estados Unidos

Juan Guillermo Cuadrado sueña con jugar el Mundial 2026 - Foto: AFP
Juan Guillermo Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado confiesa que sueña en ir al Mundial con Colombia y revela la razón por la que decidió continuar su carrera en Italia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda