Jueves, 11 de septiembre de 2025
El Salvador

La FIFA abrió expediente a selección latinoamericana por insultos a afición rival en partido de eliminatorias mundialistas

septiembre 11, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
FIFA | Foto: AFP
El expediente fue abierto tras "reportes sobre comportamientos impropios por parte de algunos aficionados durante el encuentro”.

La FIFA abrió un expediente disciplinario a El Salvador por insultos racistas de sus aficionados a los seleccionados de Surinam, en el partido del lunes por las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de 2026, informó el jueves la Federación local (Fesfut).

Los hechos ocurrieron en el estadio Cuscatlán, donde El Salvador perdió 2-1 ante Surinam en la segunda jornada de la fase final del clasificatorio para la justa de Norteamérica.

"La FIFA ha abierto un procedimiento disciplinario en contra de nuestra Federación", informó la Fesfut en la red social X.

El expediente fue abierto tras "reportes sobre comportamientos impropios por parte de algunos aficionados durante el encuentro", añadió.

Al término del partido, el seleccionador de Surinam, Stanley Menzo, y el defensor caribeño Shaquille Pinas, denunciaron que aficionados gritaron "negros" y "monos" a los jugadores de la selección de Surinam.

La Fesfut dijo que rechaza "terminantemente cualquier forma de racismo, discriminación u ofensa homofóbica dentro y fuera de los estadios" y comparte "la política de tolerancia cero de la FIFA".

Jugadas dos de las seis fechas de la ronda decisiva del clasificatorio, Surinam encabeza el Grupo A con cuatro puntos, seguido de El Salvador con tres, Panamá con dos y Guatemala con uno.

La Festut indicó que colabora "plenamente" con la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) en aportar la información y documentación necesaria para el expediente abierto.

Surinam dio la nota de la jornada al derrotar de visitante a El Salvador.

Los goles del partido fueron anotados por Radinio Balker y Dhoraso Klas para la visita, mientras que Anfernee Dijksteel (en contra) marcó el gol local.

Temas relacionados:

El Salvador

Eliminatorias mundialistas

Concacaf

FIFA

Sanciones

Racismo

Gerente deportivo del Club León se refirió a la actualidad de James Rodríguez - Foto: EFE
James Rodríguez

A pesar del mal momento que vive el Club León de México, el director deportivo destacó el talento de James Rodríguez

Hinchada de la U. de Chile y de Independiente en Avellaneda - Foto AFP
Conmebol

Conmebol anuncia la descalificación a Independiente de la Copa Sudamericana: estas son las sanciones para los argentinos y para la U. de Chile

Selección Colombia vs. Selección Venezuela / FOTO EFE
Ranking FIFA

Así quedaría el ranking FIFA: Venezuela caería cuatro puestos y Colombia ve difícil ser cabeza de serie en el mundial

