Viernes, 03 de octubre de 2025
Juan Fernando Quintero

Juan Fernando Quintero protagonizó tenso cruce con los hijos de su exentrenador de Racing, Gustavo Costas

octubre 3, 2025
Por: Diana Pérez
River logró derrotar 1-0 a Racing en los cuartos de final y ahora tendrá que enfrentarse a Club Sportivo Independiente Rivadavia en la semifinal de la Copa Argentina el próximo 25 de octubre.

El colombiano Juan Fernando Quintero protagonizó un fuerte altercado con los hijos de su exentrenador Gustavo Costas en el triunfo de River Plate frente a Racing.

‘JuanFer’, quien tuvo un brillante paso por Racing, se encuentra en el ojo del huracán debido al intercambio verbal que tuvo con los hijos de Costas.

Tras el pitazo final, se formó un tumulto en el que los jugadores de River y Racing tuvieron unos intensos cruces.

Sin embargo, en medio de las diferentes disputas que se estaban dando, las cámaras lograron captar el cruce que tuvo el colombiano con los hijos de su exentrenador para responder a un reclamo que le hicieron.

En el video se ve a JuanFer manotear y decir algunas cosas mientras es contenido por compañeros y parte del cuerpo técnico de River.

Algunos medios locales han asegurado que los reclamos por parte de los hijos de Costas hacia el colombiano se tratan de unas cuentas pendientes por el paso de Quintero en Racing.

Aunque no se sabe lo que desencadeno la tensa pelea, los usuarios han asegurado que puede deberse a que JuanFer terminó en River tras haber prometido luego de su salida de Racing que no iría al conjunto Millonario.

Otros hablan de que los hijos de Costas no pudieron aceptar la derrota frente a River en los cuartos de final de la Copa Argentina debido a que Quintero no fue el único futbolista del equipo rival con el que tuvieron un intenso cruce de palabras.

“Se pelearon con Acuña, con Salas y con Quintero”, “Le gano la semifinal de su copa internacional más reciente, así no se trata a los jugadores que dejan huella en tu equipo”, “Los hijos de costas quieren más protagonismo que el propio club”, son algunos de los comentarios.

El tenso partido también dejó como resultado otras disputas como la que sostuvieron Adrián Balboa y Marcos Acuña, y que podría terminar con una grave sanción para el jugador de Racing.

Balboa encaró a Acuña y de un momento a otro la escupió siendo alejado por sus compañeros.

Acuña inmediatamente reaccionó e intentó ir tras su rival, pero algunos futbolistas lograron sujetarlo para que no fuera tras Balboa.

Según reportó el medio TyC Sports el juez del encuentro, Hernán Mastrángelo, está al tanto de lo sucedido e incluyó en su informe arbitral final el escupitajo.

Foto de referencia
Régimen de Maduro

Honoris causa a la dictadura: Maduro se otorga “doctorado” mientras enciende la Navidad desde el Helicoide, símbolo de tortura

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

Experto explica las implicaciones del aviso de Trump de un "conflicto armado formal" contra los carteles de droga

Foto X: @USMC
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos "se está preparando para algo que podría ocurrir": exagente del FBI sobre despliegue contra carteles de la droga y entrenamientos en el Caribe

El Helicoide | Foto x:@hcapriles
El Helicoide

"Afuera había risas mientras adentro hay personas que están viviendo un infierno": hija de preso político sobre acto de fuegos artificiales en el Helicoide

Capitolio de Washington DC (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

Segundo día de cierre del Gobierno de EE. UU.: el presidente Trump anunció "miles" de despedidos

