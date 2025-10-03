NTN24
Viernes, 03 de octubre de 2025
Fútbol argentino

Jugador de Racing causa polémica tras escupir en la cara a futbolista de River y estaría en peligro de ser gravemente sancionado

octubre 3, 2025
Por: Diana Pérez
Futbolistas de River Plate | Foto: AFP
Esta acción podría hacer que Balboa reciba una grave sanción disciplinaria.

En las últimas horas River Plate logró vencer 1-0 a Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina en un intenso partido que terminó con varios altercados.

Cuando el juez del encuentro marcó el final del partido, la calentura y tensión que hubo en el partido se soltó y terminó con algunos fuertes cruces.

Uno de los tantos cruces se dio entre el jugador de Racing Adrián Balboa quien escupió a Marcos Acuña, quien estaba imparable tras este suceso.

En el tumulto de jugadores discutiendo, Balboa encaró a Acuña y de un momento a otro la escupió siendo alejado por sus compañeros.

Acuña inmediatamente reaccionó e intentó ir tras su rival, pero algunos futbolistas lograron sujetarlo para que no fuera tras Balboa.

o

Ni siquiera el entrenador de River, Marcelo Gallardo era capaz de contener al jugador que estaba visiblemente furioso por el escupitajo que recibió de su rival.

Según reportó el medio TyC Sports el juez del encuentro, Hernán Mastrángelo, está al tanto de lo sucedido e incluyó en su informe arbitral final el escupitajo.

Esta acción podría hacer que Balboa reciba una grave sanción disciplinaria, ya que el reglamento del Tribunal de Disciplina señala que esta clase de acciones se castigan con, al menos, tres juegos de suspensión.

Algunos hinchas han expresado su indignación por lo sucedido y piden una grave sanción para Balboa a quien han calificado de “desagradable”.

“Escupir en la cara debe ser el acto de cobardía”, “Escupir es de cobarde e irse peor”, “Un jugador del montón, no hay que darle bola”, “Espero una sanción ejemplar”, “Pero no hay peor cobardía que escupir en la cara en la cancha”, “Que falta de educación”, son algunos de los comentarios.

En el tenso final del partido también se dieron otros incidentes como el que sostuvo Maxi Salas, exjugador de Racing que dejó el club para irse a River, con el futbolista Agustín Almendra.

Y el fuerte cruce que se dio entre el colombiano Juan Fernando Quintero y los hijos de su exentrenador en Racing, Gustavo Costas.

