Millonarios se puso al día, el conjunto capitalino cosechó su tercera victoria en liga y asciende en la tabla general de la competencia

Millonarios se puso al día en rentado local; la escuadra capitalina, ahora al mando de Hernán Torres, consiguió su tercera victoria en la Liga BetPlay Clausura 2025, competencia en la que ha ido mostrando una mejoría, la cual le ha permitido ascender en la tabla general.

En un juego marcado por la polémica arbitral, el conjunto Embajador venció por la mínima diferencia al Deportivo Pasto, partido que se encontraba pendiente por la segunda fecha del fútbol colombiano.

Un encuentro que tuvo como protagonista al delantero Santiago Giordana, quien fue el autor del único gol del encuentro, y el regreso de Leonardo Castro, luego de haber superado una lesión de peroné que lo mantuvo seis meses fuera de las canchas.

Desde el pitazo inicial, el conjunto Albiazul fue al ataque en busca del arco rival, tanto así que a los 5 minutos de juego estuvieron a punto de abrir el marcador por medio de Beckham Castro, quien lanzó un remate que se fue desviando cerca del palo izquierdo del arco defendido por el guardameta del Pasto, Andrés Cabezas.

Tras el primer acercamiento a la portería de los Volcánicos, los dirigidos por Torres siguieron insistiendo hasta que lograron abrir el marcador. Sobre la media hora del encuentro, los Embajadores anotaron el primer y único tanto del encuentro por medio de Santiago Giordana, que puso a celebrar a la afición de los azules. El atacante argentino ubicado dentro del área recibió un balón de cabeza y la mandó al fondo de la red, un balón difícil de atajar para el arquero Andrés Cabezas.

Luego de la anotación, el conjunto capitalino buscó ampliar el marcador, pero careció de efectividad. Una situación similar sucedió por los lados del Pasto, que quería igualar el resultado, pero tampoco lo logró. Al final, la primera parte terminó con la ventaja para los locales.

La etapa complementaria estuvo marcada por varios sucesos, el primero de ellos el tan esperado regreso de Leonardo Castro, quien volvió a la competencia tras superar su lesión de peroné, la lesión de Juan Carlos Perea y la polémica arbitral.

Sobre los últimos minutos del encuentro se dio una de las situaciones más controversiales del juego a cargo del guardameta de los azules, Diego Novoa, quien, dentro del área, con un rodillazo, afectó a un rival, hecho ante el cual los jugadores del Pasto pidieron penal, pero tras el diálogo entre el árbitro central y el VAR, se determinó que no era falta.

Al final, el juego pendiente por la segunda de la fecha de la Liga BetPlay terminó 1-0 a favor de Millonarios, que con este resultado sumó un total de once unidades, puntaje que le permitió ascender en la tabla general de la competencia. Ahora en décima primera posición, el equipo de Hernán Torres mantiene viva la ilusión de meterse dentro de los ocho.

El próximo partido de los azules será el sábado 13 de septiembre ante Alianza FC en Valledupar, encuentro válido por la fecha 11 del rentado local.