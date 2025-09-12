"Por medio del fútbol tuve que aprender a ganar y también a perder": exfutbolista de la selección Colombia se sinceró sobre momento difícil de su vida

Fredy Guarín, exjugador de la Selección Colombia y de clubes como el Inter de Milán, Porto y Boca Juniors, compartió un emotivo mensaje sobre el proceso que ha llevado tras dejar el alcohol.

A través de un video compartido en redes sociales, Guarín describió uno de los momentos más difíciles de su vida y dijo que “lo que un día me quitó oportunidades, hoy me da la fuerza para transformar vidas”.

“Un día el alcohol me quitó todos los sueños por los cuales luché tanto en toda mi vida. Un día todos mis sueños se fueron. Se fue mi hogar”, inició diciendo.

“Tantos años de lucha porque le di fuerza y prioridad a esa adicción. No es lindo lo que viví, pero con fuerza lo llevo y lo trabajo todos los días. Ya sé que no está de la misma manera, pero sé que por medio del fútbol tuve que aprender a ganar y también a perder”, expresó mientras sostenía un balón en sus manos.

Sus palabras se dieron durante un evento en Tunja, en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio.

Fue el pasado 18 de abril cuando Guarín se pronunció sobre su proceso de rehabilitación. “Hoy hace un año me desperté con la firme decisión de cambiar mi vida y aunque no ha sido para nada fácil, hoy celebro con mucho orgullo todo lo que me regala la recuperación”, expresó el exjugador.

Tras su retiro del fútbol profesional en 2021, Fredy Guarín enfrentó varios problemas por su adicción al alcohol, la cual tuvo un impacto devastador en su vida personal y familiar.

El exjugador, nacido en Puerto Boyacá, buscó ayuda en 2024 al unirse a la Fundación Caminando Hacia La Luz, donde recibió apoyo de un equipo de psicólogos, psiquiatras y entrenadores para superar su adicción al alcohol.

Guarín atribuye su recuperación a un momento clave en el que se "rindió" ante su adicción y entregó su vida a Dios. En sus palabras, ese día crucial le permitió tomar decisiones guiado por su fe, según compartió con sus más de 2 millones de seguidores en Instagram.