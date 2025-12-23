NTN24
Martes, 23 de diciembre de 2025
Juan Guillermo Cuadrado y su admiración por CR7 - Foto: EFE
Juan Guillermo Cuadrado y su admiración por CR7 - Foto: EFE
Juan Guillermo Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado explicó por qué Cristiano Ronaldo “ha llegado a ser un jugador ícono del mundo”

diciembre 23, 2025
Por: Natalya Baquero González
El “Panita”, uno de los referentes de la selección Colombia, también habló de su elección por el conjunto de Pisa.

El futbolista colombiano Juan Guillermo Cuadrado, quien actualmente milita en el conjunto Pisa, escuadra de la Serie A, en una reciente entrevista con la plataforma DAZN dedicada al entretenimiento deportivo, se refirió a las virtudes que tiene el astro portugués Cristiano Ronaldo, con quien compartió equipo en su paso por la Juventus.

CR7 estuvo tres temporadas en la “Juve”, donde el cafetero lo asistió en ocho ocasiones de los 94 encuentros que disputó con el equipo de Turín.

Tiempo en el que el colombiano tuvo la oportunidad de conocer al astro portugués, de quien destacó su dedicación y el talento, virtudes que considera que son la clave de su éxito como deportista profesional.

“La disciplina con la que siempre vive Cristiano, porque todavía está muy activo; el talento muchas veces es muy bueno, pero creo que la disciplina lo vence; él tiene talento y disciplina y por eso, obviamente, ha llegado a ser un jugador ícono del mundo", señaló el “Panita”, como también se le conoce al lateral colombiano.

El nacido en Necoclí también manifestó que parte de este tipo de virtudes y acciones del astro portugués ha intentado aprender e implementarlas en su carrera deportiva: "él tiene el cuidado de cada detalle y, al igual que lo vi hacer todo eso, también trato como de aprender”.

Asimismo, Juan Guillermo Cuadrado también se refirió a su presente y por qué, a pesar de que tuvo propuestas del fútbol español, decidió continuar en el fútbol italiano.“En España, obviamente, estuvo la posibilidad; la diferencia es que en España el juego es mucho más técnico, aquí es mucho más táctico. Eso hizo más fácil la decisión de estar aquí en el Pisa, porque ya conocía el campeonato, conocía cómo se juega la Serie A”, señaló el histórico referente de la selección Colombia.

Aunque el Pisa no vive su mejor momento futbolístico, teniendo en la actualidad que son penúltimos de la Serie A con 11 unidades.

Cuadrado destacó que el técnico Alberto Gilardino “siempre tiene un liderazgo” y un pensamiento positivo, motivando al equipo a que tenga una “mentalidad de equipo grande”.

