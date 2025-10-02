Jugador de la selección Colombia le dio el primer triunfo a su equipo en torneo continental europeo con un golazo

La selección Colombia se prepara para disputar los dos encuentros de las fechas FIFA de octubre ante México y Canadá.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo tendrá los próximos 10 y 14 de octubre los primeros partidos preparatorios para el Mundial 2026.

A la espera de la convocatoria, uno de los jugadores que con frecuencia es titular de la selección Colombia marcó un golazo para la primera victoria de su equipo en un torneo continental europeo.

VEA TAMBIÉN La FIFA presenta el balón oficial del Mundial de 2026: este es el nombre que llevará y sus características de punta o

Se trata de Daniel Muñoz, el defensor lateral que anotó en la victoria de su equipo Crystal Palace ante el Dinamo de Kiev, de Ucrania, en la Conference League.

El zaguero anotó un golazo de cabeza a los 32 minutos que le permitió al equipo inglés sumar los tres primeros puntos de la Conference League.

El colombiano recibió un centro desde el costado izquierdo y en toda la esquina del área impactó de cabeza con tal altura que logró vencer el arco rival.

Finalmente, el Crystal Palace se quedó con una victoria en condición de visitante tras vencer dos a cero al club ucraniano con otro gol del británico Eddie Nketiah.

Cabe recordar que Daniel Muñoz es una de las figuras de la selección Colombia con un alto desempeño en la Copa América de 2024 en la que la Tricolor llegó hasta la gran final y la perdió 1 a 0 en el tiempo extra.

VEA TAMBIÉN La selección Colombia muy cerca de clasificar a octavos de final del Mundial Sub-20 tras empatar con Noruega en la segunda jornada o

Se espera que Muñoz sea uno de los convocados para los juegos amistosos y que también sea uno de los elegidos para el Mundial de 2026 al que Colombia se clasificó a inicios de septiembre tras vencer a Bolivia y Venezuela en las Eliminatorias Sudamericanas.