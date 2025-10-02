NTN24
Jueves, 02 de octubre de 2025
Selección Colombia

Jugador de la selección Colombia le dio el primer triunfo a su equipo en torneo continental europeo con un golazo

octubre 2, 2025
Por: Luis Cifuentes
Jugadores selección Colombia dentro del 11 ideal de la Conmebol - Foto: EFE
El zaguero anotó un golazo de cabeza a los 32 minutos que le permitió al equipo inglés sumar los tres primeros puntos de la Conference League.

La selección Colombia se prepara para disputar los dos encuentros de las fechas FIFA de octubre ante México y Canadá.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo tendrá los próximos 10 y 14 de octubre los primeros partidos preparatorios para el Mundial 2026.

A la espera de la convocatoria, uno de los jugadores que con frecuencia es titular de la selección Colombia marcó un golazo para la primera victoria de su equipo en un torneo continental europeo.

Se trata de Daniel Muñoz, el defensor lateral que anotó en la victoria de su equipo Crystal Palace ante el Dinamo de Kiev, de Ucrania, en la Conference League.

El colombiano recibió un centro desde el costado izquierdo y en toda la esquina del área impactó de cabeza con tal altura que logró vencer el arco rival.

Finalmente, el Crystal Palace se quedó con una victoria en condición de visitante tras vencer dos a cero al club ucraniano con otro gol del británico Eddie Nketiah.

Cabe recordar que Daniel Muñoz es una de las figuras de la selección Colombia con un alto desempeño en la Copa América de 2024 en la que la Tricolor llegó hasta la gran final y la perdió 1 a 0 en el tiempo extra.

Se espera que Muñoz sea uno de los convocados para los juegos amistosos y que también sea uno de los elegidos para el Mundial de 2026 al que Colombia se clasificó a inicios de septiembre tras vencer a Bolivia y Venezuela en las Eliminatorias Sudamericanas.

