NTN24
Jueves, 02 de octubre de 2025
Jueves, 02 de octubre de 2025
Mundial 2026

La FIFA presenta el balón oficial del Mundial de 2026: este es el nombre que llevará y sus características de punta

octubre 2, 2025
Por: Luis Cifuentes
Mundiañl Qatar 2022 - Foto: EFE
Mundiañl Qatar 2022 - Foto: EFE
El máximo ente del fútbol mundial dio a conocer el nombre de la pelota que engalanará la cita orbital que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Luego de varias semanas de expectativa, la FIFA dio a conocer recientemente el balón oficial del Mundial 2026 que engalanará el evento a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Finalmente, este jueves la FIFA presentó la pelota con la que se jugarán los 104 partidos del primer Mundial de 48 equipos que tendrá como sede a los tres países norteamericanos.

El balón llevará como nombre Trionda y tendrá los colores representativos de las banderas de los tres países organizadores: verde, blanco, azul y rojo, y sus respectivos símbolos.

o

La pelota está adornada con iconografía que representa a cada país anfitrión: hojas de arce de Canadá, el águila de México y estrellas de Estados Unidos. Los destellos dorados son un homenaje al trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ y recalcan la importancia del escenario que brinda la competición principal de la organización”, explicó la FIFA.

La FIFA explicó que el nombre se inspira en que por primera vez en la historia el Mundial tendrá a tres sedes anfitrionas.

El sugerente nombre de TRIONDA, junto con otras características extraordinarias e innovadoras de su diseño, rinde homenaje al hecho de que, por primera vez, tres países —Canadá, México y Estados Unidos— se unirán para albergar la Copa Mundial de la FIFA”, indicó la FIFA.

A su vez, explicó que el balón tendrá una tecnología incorporada que servirá de ayuda para las decisiones arbitrales.

“El balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA™ vuelve a estar equipado con la tecnología del balón conectado. Esta vez, incluye un sensor de movimiento de 500 Hz de última generación que proporciona información de cada elemento. Esta tecnología envía datos precisos al sistema VAR en tiempo real, lo que ayuda a los árbitros en la toma de decisiones, entre ellas, las relativas a los fueras de juego”, señaló.

o

El balón también está elaborado de tal manera que permite una estabilidad óptima cuando se desplaza por el aire, además de resistencia aerodinámica y la adherencia para golpear y conducir.

Temas relacionados:

Mundial 2026

FIFA

Mascotas

Fútbol

Selección Colombia

Gianni Infantino

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Dirigentes políticos de oposición denuncian amenazas y atentados en diferentes regiones de Colombia: "falta apoyo y respaldo del Gobierno"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Estados Unidos "se está preparando para algo que podría ocurrir": exagente del FBI sobre despliegue contra carteles de la droga y entrenamientos en el Caribe

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Lo que está haciendo el presidente Petro es realmente una barbaridad": experto en economía sobre terminación del TLC de Colombia con Israel

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan motivaciones de los jóvenes de la Generación Z por manifestarse contra el sistema

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Acto de fuegos artificiales en el Helicoide es una demostración del Régimen de Maduro de "sadismo, crueldad y burla macabra"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Segundo día de cierre del Gobierno de EE. UU.: el presidente Trump anunció "miles" de despedidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - EFE
Acuerdo

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Agentes de ICE (AFP)
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Más de Deportes

Ver más
Erling Haaland y Lionel Messi - EFE
Fútbol

Erling Haaland busca quitarle el récord que ostenta Lionel Messi en la Champions League

Trofeo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA - AFP
Deportes

Nueva selección se clasificó a la Copa Mundial de 2026: ya son 17 los países asegurados

Ciclista italiano Giovanni Carboni | Foto: AFP
Ciclistas

Ciclista que portó el maillot de mejor joven en el Giro de Italia 2019 fue suspendido por caso de dopaje

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Erling Haaland y Lionel Messi - EFE
Fútbol

Erling Haaland busca quitarle el récord que ostenta Lionel Messi en la Champions League

Foto referencia | EFE
Democracia

“Hoy por hoy, hay más autocracias que democracias”: Daniel Zovatto

Carlos III del Reino Unido y su esposa Camila | Foto EFE
Realeza Británica

La reina Camila, esposa del rey Carlos III, revela que sufrió un intento de agresión sexual en su adolescencia

Explosión en México / FOTO: Captura de pantalla
Explosión

Momento exacto de la fuerte explosión del camión con gas que deja al menos seis muertos en México

Explosión en San Francisco - Foto: Ministerio de Interior
Explosión

"Fue como un terremoto": Casas y vehículos reducidos a cenizas alrededor de la fábrica que explotó en Zulia dejando unos 50 heridos

Trofeo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA - AFP
Deportes

Nueva selección se clasificó a la Copa Mundial de 2026: ya son 17 los países asegurados

B-King - Foto: redes sociales / Mujer desaparecida en México - Foto: Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México
Ciudad de México

Actriz venezolana Angie Miller fue dejada en libertad tras su captura en México en medio de investigaciones por la muerte de B-King y Regio Clown

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda