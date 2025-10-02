La FIFA presenta el balón oficial del Mundial de 2026: este es el nombre que llevará y sus características de punta

Luego de varias semanas de expectativa, la FIFA dio a conocer recientemente el balón oficial del Mundial 2026 que engalanará el evento a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Finalmente, este jueves la FIFA presentó la pelota con la que se jugarán los 104 partidos del primer Mundial de 48 equipos que tendrá como sede a los tres países norteamericanos.

El balón llevará como nombre Trionda y tendrá los colores representativos de las banderas de los tres países organizadores: verde, blanco, azul y rojo, y sus respectivos símbolos.

“La pelota está adornada con iconografía que representa a cada país anfitrión: hojas de arce de Canadá, el águila de México y estrellas de Estados Unidos. Los destellos dorados son un homenaje al trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ y recalcan la importancia del escenario que brinda la competición principal de la organización”, explicó la FIFA.

La FIFA explicó que el nombre se inspira en que por primera vez en la historia el Mundial tendrá a tres sedes anfitrionas.

“El sugerente nombre de TRIONDA, junto con otras características extraordinarias e innovadoras de su diseño, rinde homenaje al hecho de que, por primera vez, tres países —Canadá, México y Estados Unidos— se unirán para albergar la Copa Mundial de la FIFA”, indicó la FIFA.

A su vez, explicó que el balón tendrá una tecnología incorporada que servirá de ayuda para las decisiones arbitrales.

“El balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA™ vuelve a estar equipado con la tecnología del balón conectado. Esta vez, incluye un sensor de movimiento de 500 Hz de última generación que proporciona información de cada elemento. Esta tecnología envía datos precisos al sistema VAR en tiempo real, lo que ayuda a los árbitros en la toma de decisiones, entre ellas, las relativas a los fueras de juego”, señaló.

El balón también está elaborado de tal manera que permite una estabilidad óptima cuando se desplaza por el aire, además de resistencia aerodinámica y la adherencia para golpear y conducir.