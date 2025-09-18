NTN24
Jueves, 18 de septiembre de 2025
Mónaco

Jugadores del Mónaco se quedaron en ropa interior por problemas durante su vuelo previo al partido contra Brujas en la Champions League

septiembre 18, 2025
Por: Diana Pérez
Jugadores del Mónaco | Foto: EFE
Mónaco cayó duramente 4-1 ante Brujas, una derrota que los deja muy alejados de los primeros ocho puestos de la tabla de posiciones.

En la previa del partido que tenían que disputar contra el Brujas en la primera jornada de la Champions League, los jugadores del Mónaco protagonizaron una insólita escena.

El plantel del conjunto francés sufrió una inusual situación durante su viaje a Bélgica, en donde iba a disputar el encuentro contra Brujas.

En el avión los futbolistas se quedaron en ropa interior debido al fallo del sistema de aire acondicionado de la aeronave en la que viajaban.

En pleno vuelo tanto el cuerpo técnico como los jugadores empezaron a verse en problemas cuando las altas temperaturas eran todo lo que podían sentir dentro del avión.

Los jugadores, para poder sobrellevar el sofocante calor que hacía dentro de la aeronave no vieron otra solución más que quitarse la ropa que llevaban puesta y quedarse en ropa interior.

La situación era tan insoportable que el plantel tuvo que cancelar el vuelo y volver a la terminal tras no tener condiciones seguras para poder viajar.

Tras el suceso, y ya con el problema solucionado, el entrenador del equipo Adi Hüteter afirmó que: “por razones técnicas, fue imposible viajar, porque no se garantizaba la seguridad de todos”.

Y contó que nunca había vivido algo así, pero que es consiente de que hay situaciones que “no se pueden controlar”.

“Para nosotros, fue poco cómodo. Pero somos profesionales y nos preparamos con normalidad para el partido”, añadió.

Sin embargo, Mónaco cayó duramente 4-1 ante Brujas, una derrota que los deja muy alejados de los primeros ocho puestos de la tabla de posiciones.

Ver más

